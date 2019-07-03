لخريف وشتاء 2019..فساتين زفاف استثنائية من أبرز العلامات للعروس غير التقليدية

يبدو أن عام 2019 هو الراعي الرسمي لكل ما هو استثنائي وغير تقليدي في الموضة، سواء من الأزياء والحقائب إلى المكياج، وخاصة فيما يتعلق بالعروس.

وفي حين أننا لا نزال في موسم الصيف، إلا أننا نشهد حاليًا ظهور العديد من الصيحات لموضة زفاف خريف وشتاء عام 2019، والتي تتميز بأفكار غير تقليدية تناسب العروس العصرية، من الألوان والخامات المستخدمة إلى التصاميم.

وحرصًا منا على تقديم كل جديد لكِ، جلبنا من مجلة "ويدينغ بيلز" صيحات استثنائية من أبرز العلامات لفساتين زفاف خريف وشتاء عام 2019:

بروش برايدل

فستان يجمع بين الكلاسيكية مع لمسة من العصرية، بفضل التصميم المستوحى من العصر الفيكتوري وقصّة الصدر على شكل قلب، بالإضافة إلى القفازات ذات نقشة البولكا دوت باللون الأحمر.

رومونا كيفيزا

يتربع الكاب على عرش مختلف صيحات هذا العام، من الأزياء إلى فساتين الزفاف، مثل ذلك الفستان الذي يتميز بلمسة ملكية وانثوية بفضل أكمام الكاب والتصميم الذي يعانق الجسم ويبرز جماله.

نارسس

موضة زفاف خريف وشتاء هذا العام، لن تقتصر على الأبيض فقط، حيث تتميز بالتنوع في الألوان والتصاميم، ويأتي هذا الفستان من بين أحدث تصاميم زفاف خريف وشتاء هذا العام، والذي يتميز بلونه الاستثنائي وتصميم البيبر باغ الضخم.

ثيا

تقدم علامة "ثيا" تصميم استثنائي يتميز بلونه الفضي وتصميمه الذي يشبه الفستان القميص مضاف إليه حزام ومزين بفتحة أمامية عالية.

ستيفان كاراس

فستان رائع يناسب العروس الجريئة والتي تفكر دائمًا خارج الصندوق، يتميز بالتنورة المنفوشة ذات تصميم الطبقات وتدرجات البرغندي، بالإضافة إلى تطريزات تزين الصدر.

انيس دي سانتو

يظهر تصميم البدلة الشورت على ساحة موضة عرائس هذا العام، ويتميز هذا التصميم من علامة "انيس دي سانتو" بتطريزاته والورود البارزة الملونة، بالإضافة إلى تصميم البليزر غير التقليدي والليغينغ الشفاف المطرز.

ستيفن ليجامبي

بالإضافة إلى الألوان الصريحة، ينضم الفستان الأبيض ذو الألوان المتداخلة إلى قائمة أبرز صيحات زفاف خريف وشتاء 2019، مثل هذا التصميم من علامة "ستيفن ليجامبي" الذي تميز بالأبيض مع ألوان ميتاليك.

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