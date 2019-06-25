من سارة علي خان إلى تارا سوتاريا شاهد نجمات بوليوود بإطلالات التسعينيات (صور)

منافسة شديدة اندلعت مؤخرًا بين نجمات بوليوود أثناء حضورهم عرض فيلم "طالب العام 2"، والذي بدا وكأنه عرض للأزياء بإطلالات التسعينات.

وبحسب صحيفة " تايمز أوف إنديا "، كانت منافسة الأطلالات حامية الوطيس بين ديفات بوليوود مثل سارة على خان ، مليكة أرورا ،تارا وتاريا ، أديتي راو هيداري و أنانيا بانداي على النحو التالي:

1- سارة على خان

خطفت النجمة الأضواء بثوب بلون المرجان بأكمام مكشكشة وحزام من نفس قماش ولون الفستان وأكملت الأطلالة بأقراط مستديرة باللون البرتقالي وحذاء مطابق لنفس لون الفستان.

2- مليكا أرورا

تألقت ببذلة مخططة باللون الرمادي ، وحذاء باللون الوردي مع حقيبة يد رمادية اللون.

3- تارا سوتاريا

ظهرت بمظهر أنثوي جذاب حيث أرتدت ثوب أخضر معدني بفتحة جانبية أظهرت ساقها.

4- أديتي راو هيداري

أظهرت الممثلة طريقة جديدة لإرتداء السراويل القصيرة ، تألقت النجمة بإرتداء قميص أبيض طويل وسروال جينز قصير وأكملت إطلالتها بإرتداء البوت.

5- أنانيا بانداي

كانت ترتدي قميصًا وتنورة باللونين الأبيض والأخضر.

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