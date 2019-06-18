نادين نجيم تعود لأنوثتها ونوال الزغبي تحن للسبعينيات في الشهر الماضي (صور)

إطلالات النجمات دائما ما تلهمنا، حتى في الشهر الفضيل، وهذا الأسبوع اخترنا إطلالات تغلب عليها الكثير من الأناقة مع تراجع الإخفاقات:

نانسي عجرم

أحببنا إطلالة نانسي عجرم، بفستان أبيض طويل ومكشوف الأكتاف يضيق عن الخصر ويتسع في الأسفل، الفستان بدا مثاليا على نانسي بتصميمه البسيط ولونه الأكثر بساطة الذي لائم أسلوبها.

مايا دياب

ولا تنفك مايا دياب أن تجعل إطلالاتها مثيرة وجذابة، وظهرت بإطلالة ساحرة في فستان غاية في الجاذبية بفتحة ساق مثيرة مع فتحة صدر عميقة من توقيع نيكولا جبران.

نوال الزغبي

أما نوال الزغبي فاختارت إطلالة من السبعينيات، فاعتمدت السروال الفضفاض من بعد الركبتين "الشارلستون"، ونسقته مع بلوزة باللون البني، وهو الستايل الذي تحبه الزغبي.

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم عادت إلى أنوثتها المعهودة بإطلالة جريئة، بفستان بفتحة عميقة عند منطقة الصدر، وصلت أعلى البطن تقريبا.

سيرين عبدالنور

اختارت فستانا طويلا بأكمام طويلة تتدلى منها الكاب أضفى إطلالة ساحرة وأنيقة عليها ببريق التطاريز الذهبية والزخارف البراقة اتسمت بحيوية وفخامة في آن معا.

درة

الفنانة درة تتنوع في الموديلات والتصاميم مع كل إطلالة وتبحث عن كل مميز، ولفتت الأنظار في مهرجان كان بفستان مفعم بالأنوثة بصيحة الكتف الواحد one shoulder، حمل توقيع جان لويس صبجي.

دنيا بطمة

اختيارات دنيا بطمة لم تعرف التنوع والتجدد لفترة، وتصرف على التمسك والتنقل بين إطلالات اللباس التقليدي المغربي، فبعد أن ارتدت القفطان في أكثر من صورة، اختارت هذا الأسبوع الكندورة المغربية وهي عبارة عن عباءة بدون غطاء الرأس وتتميز بكثرة ورونق التطريزات الحريرية.

أسيل عمران

أسيل عمران أجادت تنسيق إطلالتها النهارية الجميلة المناسبة لها، وبدت جميلة وراقية بفستان باللون الوردي الفاتح، ناعم أبرز جمال قوامها.

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