استوحي إطلالاتك الصيفية بأطقم "زارا" الفضفاضة.. من ستايل الأميرة رجوة

بعد العرس الملكي الذي عقد في الأول من حزيران هذا العام، لم تتوقف وسائل التواصل الإجتماعي عن الحديث عن أناقة سمو الأميرة رجوة وأسلوبها البسيط والأنيق في ذات الوقت والذي أطلت فيه عدة مرات في عدة مناسبات قبيل العرس الملكي.

وما يزال معجبو سمو الأميرة رجوة ومحبي ستايلها وأناقتها ينتظرون بفارغ الصبر إطلالاتها اليومية ليستوحوا من أسلوبها الملكي والأنيق.

ظهرت سموها في إطلالة صيفية أنيقة بطقم من العلامة الإسبانية زارا التي بلا شك هي المفضلة لديها فقد سبق وارتدت بدلة باللون الوردي من ذات العلامة في وقت سابق من العام.

تفاصيل الطقم الذي أطلت به الأميرة رجوةالحسين

بطقم صيفي بقماش فضفاض وواسع من قماش الشيفون والكريب الصناعي أطلت سمو الأميرة رجوة رفقة سمو الأمير ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني، وكانت الإطلالة صيفية بامتياز وأنيقة، حيث ظهرة سمو الأميرة رجوة بالقطعة العلوية من الطقم أو القميص ونسقته مع "تانك توب" صيفي بقماش الـ"تريكو" باللون الأبيض النقي.

أما بالنسبة للإكسسوارات فقد نسقت الإطلالة مع عدة سلاسل "كاجوال" وأنيقة باللون الفضي وأكملت إطلالاتها الصيفية بطلة جمالية أنثوية وناعمة بشعر منسدل طبيعي وإطلالة جمالية بلا ماكياج.

أفكار لتنسيق مثل هذه القمصان في الإطلالات الصيفية

في هذا الموسم، طرحت زارا العديدمن الموديلات المختلفة للقمصان الصيفية الفضفاضة والناعمة لتناسب إطلالاتك في فصل الصيف، ومثل قميص سمو الأميرة رجوة إليك هذا القميص بسعر لا يتجاوز الثلاثون دولار.

ويمكنك تنسيقه بذات الطريقة مع "تانك توب" أبيض اللون ويمكنك تنسيق هذا القميص مع عدة خيارات مثل بنطال باللون الـ"بيج" أو اللون الأسود أو بنطال دينيم فضفاض لتزيدي من حيوية الإطلالة.

بإمكانك أيضا تنسيق مثل هذا الموديل من القمصان بالقصة التي تصل إلى أسفل المرفق مع عدة موديلات مختلفة من التنانير سواء تنانير دينيم أو تنانير بعدة ألوان وأقمشة أخرى، إضافة إلى إمكانية تنسيق مثل هذا القميص مع موديلات مختلفة من السراويل بعدة ألوان وقصات مختلفة.