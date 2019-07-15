من لغة جسد الآخرين.. اعرفي ما إذا كنتِ شخص لا يُشعرهم بالراحة 

لغة الجسد علم واسع وهام، إذ يساعد في تعزيز مهارات التواصل على مختلف المستويات، سواء فيما يتعلق ببيئة العمل أو في العلاقات العاطفية وعلى المستوى الاجتماعي بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، تعد لغة الجسد عنصر أساسي في مختلف وأبسط التفاصيل، مثل محادثاتنا مع الأصدقاء أو غيرهم من الأشخاص، ففي حين أنه قلما ندرك أن الأمر الذي نتحدث فيه يزعج ذلك الشخص أو يشعره بعدم الراحة، يمكن للغة جسده أن تكشف عن ذلك.

ومن خلال خبراء مجلة "باسل"، ستعرفين كيف ترصدين من لغة جسد الآخرين، ما إذا كنتِ شخص لا يُشعرهم بالراحة:

توجيه القدم بعيدًا

يوضح الخبراء أن توجيه الشخص الذي تحدثينه لقدميه بعيدًا عنكِ، قد يكون علامة على عدم شعوره بالراحة.

خدش أنفسهم

إذا لاحظتِ خدش أو حك الشخص لنفسه دون وجود سبب واضح، مثل وجود بعوض، فتلك قد تكون إشارة إلى عدم شعوره بالراحة في وجودك أو بشأن ما تتحدثان عنه، خاصة إذا كان يخدش نفسه حول أذنه.

تواصل غير مسقر بالعين

من الطبيعي ألا يكون التواصل بالعين مباشرًا طوال وقت محادثتكما، ولكن عدم استقرار هذا التواصل، قد يشير إلى عدم اهتمام هذا الشخص بما تتحدثين بشأنه ولا ينصت إليكِ حقًا.

تبادل وضع الفخذين

أرجحه الساقين أو تبادل وضع الفخذين، قد يكون رد فعل طبيعي عندما يكون الحذاء غير مريح، ولكن فعل ذلك أثناء تحدثك لذلك الشخص قد يدل على عدم شعوره بالراحة بشأن ما تتحدثان عنه.

التراجع وترك مسافة بينكما

تعد هذه من أكثر العلامات وضوحًا على عدم شهور الشخص بالراحة في وجودك، حيث تلاحظين تراجعه بضعة خطوات وحرصه على ترك مسافة بينه وبينك.

ومع ملاحظة أيًا من العلامات التي سبق ذكرها أعلاه، لا تترددي في سؤال ذلك الشخص بشأن ما إذا كان هناك شيئًا ما يزعجه، فذلك سيمنحه الفرصة ليطلب منكِ تغيير الموضوع دون الشعور بأنكِ تتعرضين للإهانة.

المزيد من آدم وحواء:

هل يقل الدافع الجنسي للمرأة مع التقدم في العمر؟

دراسة: وسائل التواصل الاجتماعي لا تضر بالمراهقين ولا تسبب تعاستهم

دراسة مثيرة.. 35 % من السيدات يواعدن الرجال من أجل الوجبات المجانية (صورة)