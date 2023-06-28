من منصات عروض الأزياء لصيف 2023.. استلهمي إطلالة عيد الأضحى

تسعى الفتيات المناسبات وخاصة مناسبة مثل عيد الأضحى على اختيار إطلالة مناسبة وأنيقة للتألق بها في أيام العيد الأربعة والإجازة الطويلة، البعض يفضل الإطلالات الكاجوال، والبعض الآخر يفضل الإطلالات الكاجوال شيك أو الرسمية أيضا.

بين زيارة عائلية، ومشاوير ترفيهية، ومناسبات عشاء وغذاء متنوعة، نحتاج لخيارات متعددة ومتنوعة، اليوم سوف نستعرض أبرزها في هذا المقال.

بإطلالات رصدناها لك من أبرز عروض دور الأزياء العالمية، يمكنك اليوم انتقاء إطلالتك منها، وتنسيق لوك مناسب لإطلالات عيد الأضحى المبارك.

جولة سريعة لتتعرفي على أبرز الصيحات البارزة صيف 2023، والتي يمكنك الاختيار منها وتنسيق لوك فريد ومميز لعيد الأضحى.

الجامبسوت الصيفي الأنيق باللون البني من Hermes لـ إطلالة عيد الأضحى

من الخيارات المطروحة لهذا العيد لتفتتحي إطلالات أيام العيد الأولى، الجامبسوت المميز، بتصاميم وقصات متنوعة ومتعددة.

هنا نستعرض إطلالة مميزة، من عرض العلامة الفرنسية العريقة Hermes، اعتمد فيها جامبسوت لافت باللون البني المائل إلى البرتقالي.

إذا كنت من محبي الإطلالات الأنيقة والمريحة، فهذا الجامبسوت يناسبك كثيرا، أما إذا كنت من محبي الإطلالات الكاجوال فهنالك أيضا الكثير من التصاميم المميزة من الجمبسوت التي تتناسب مع إطلالات كاجوال.

تصميم الجمبسوت من الخيارات المميزة لهذا الموسم من صيف 2023، بقصات مختلفة وألوان متنوعة وعصرية على الموضة.

يمكنك أيضا اعتماد القصة الكاجوال البعيدة عن الرسمية بتصميم مميز من العلامة الإيطالية العريقة فالانتينو بجامبسوت باللون البيج المائل إلى الوردي الفاتح والذي بإمكانك تنسيقه بطريقة مرحة وأنيقة من خلال إضافة إكسسوارات أنيقة مثل الحذاء بألوان النيون وحقائب بتصاميم شبابية أنيقة ومرحة.

صيحة الأقمشة المصبوغة لا تزال تتصدر تريند هذا الصيف اعتمديها في عيد الأضحى

يمكنك اعتماد هذه النقشة بطريقة الاستثمار الناجح في دولاب ملابسك لهذا الصيف وإطلالة عيد الأضحى أيضا. وهي من الصيحات البارزة لهذا الصيف، صيحة الtie dye، صيحة مميزة، تمنحك لوك عصري لافت بألوان متماوجة مختلفة.

إذا كنت من محبي الألوان إختاري الألوان الزاهية التي تناسب موسم الصيف طبعا وتحتاج هذه الصيحة إلى الكثير من الجرأة والقليل من الإكسسوارات فدعي الأنظار تتجه نحو قطعة الملابس فقط.

الطقم المنسق والموحد خيارك الأكثر أناقة لتعتمديه في هذا العيد

يعتبر الطقم الكاجوال والمنسق وموحد بقماش واحد من الخيارات الموجودة والحاضرة أيضا لهذا الموسم من صيف 2023 بكل قوة، لذا إذا كنت من محبي الإطلالات الكاجوال إليكِ هذا الخيار العصري والمميز.

اختاري الطقم الكاجوال ونسقي إطلالاتك القادمة للعيد بهذا الأسلوب المريح والعصري. هنا نستعرض إطلالة من دار شانيل، نسق فيها طقم كاجوال باللون الوردي بأسلوب عصري لافت. طقم لافت ومميز، مؤلف من جيليه كروب، مع سروال من نفش اللون، وقماش التويد الفاخر لك أن تستوحي من هذا اللوك وتنسقي إطلالة لافتة ومميزة تتناسب مع إطلالات العيد القادمة.

الفساتين الطويلة للسهرات وحفلات العيد

تعتبر الفساتين من الخيارات البارزة والرائجة لهذا الموسم من صيف 2023، بتصاميم متنوعة ومختلفة، يمكنك الاختيار من مجموعة كبيرة ومختلفة، ما يحلو لك وما يليق بك.

الفساتين القصيرة، الطويلة، أو الميدي، كلها تصاميم رائجة لهذا الموسم من صيف 2023، إختاري منها القصة التي تتناسب مع جسدك أكثر دور تردد.

هنا نستعرض فستان لافت مميز باللّونين الأبيض والأسود من دار إليزابيتا فرانشي. فستان بتنسيق راقي للألوان، صيحة مستمرة معنا لهذا الموسم، ويمكنك إعتمادها في إطلالات مختلفة، كهذا الفستان المميز الذي يمكنك اعتماده في عيد الأضحى وحفلات المساء.