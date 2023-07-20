البوابة - مواليد برج الحمل هم أشخاص عاطفيون ومستقلون ومغامرين. إنهم ينجذبون إلى شركاء يتسمون بالجرأة والانفتاح. بعض من أفضل شركاء برج الحمل هم:

من هم أفضل شركاء مواليد برج الحمل ؟

1. برج الأسد: ينتمي الأسد الى الأبراج النارية ، لذلك فهم يشاركون الحمل الشغف والطاقة. هم أيضًا واثقون وحازمون على حد سواء ، مما يمكن أن يجعل علاقة محفزة ومثيرة.

2. برج القوس: ينتمي القوس الى الأبراج النارية، لذلك فهم يشاركون الحمل المغامرة والتفاؤل ، وهم ملائمون جداً لإحساس الحمل بالمرح. هم أيضًا مستقلون وذو روح حرة ، مما يمكن أن يمنحهم المساحة التي يحتاجون إليها للازدهار.

3. برج الجوزاء: الجوزاء من الأبراج الهوائية، وهم مشهورون بالخفة والمرح وهي صفات يتوق إليها برج الحمل. هم أيضًا فضوليون ومفكرون على حد سواء ، مما قد يؤدي إلى تحفيز المحادثات والاهتمامات المشتركة.

4. برج الميزان: الميزان من الأبراج الهوائية ، وهم معروفون بسحرها ونعمها الاجتماعي. يمكنهم مساعدة برج الحمل على أن يكون أكثر دبلوماسية وانفتاحًا ، ويمكنهم أيضًا توفير التوازن الذي يحتاجه برج الحمل أحيانًا.

5. برج الدلو: الدلو من الأبراج الهوائية ، وهم معروفون باستقلاليتها وأصالتها. يمكنهم تقدير إبداع الحمل وقيادته ، ويمكنهم أيضًا مساعدة الحمل ليكون أكثر انفتاحًا وقبولًا للآخرين.



بالطبع ، لا يوجد شخصان متشابهان تمامًا ، وهناك دائمًا استثناءات للقاعدة. في النهاية ، أفضل شريك للحمل هو الشخص الذي يشارك قيمه ونظرته للحياة ، ويمكنه تحديهم ليكونوا أفضل نسخة من أنفسهم.



من هم أفضل شركاء مواليد برج الحمل

فيما يلي بعض أسوأ الشركاء لمواليد برج الحمل:

برج الثور: ينتمي الثور الى الأبراج الترابية، وهي معروفة باستقرارها وثباتها. يمكن أن يكون هذا توازنًا جيدًا لطاقة الحمل النارية ، ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حدوث صراع إذا كان برج الثور بطيئًا جدًا أو تقليديًا بالنسبة للحمل.

برج السرطان: ينتمي السرطان الى الابراج المائية ، وهي معروفة بعمقها العاطفي وحساسيتها. يمكن أن يكون هذا تطابقًا جيدًا مع شغف الحمل ، ولكنه قد يكون أيضًا ساحقًا إذا كان السرطان محتاجًا جدًا أو متشبثًا بالحمل.

برج الجدي: ينتمي الجدي الى الأبراج الترابية ، وهو معروف بطموحه وقيادته. يمكن أن يكون هذا تطابقًا جيدًا مع تصميم الحمل ، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى حدوث صراع إذا كان الجدي متحكمًا جدًا أو جامدًا بالنسبة للحمل.



في النهاية ، أفضل طريقة للعثور على شريك متوافق هي أن تكون منفتح الذهن ومستعدًا لاستكشاف الاحتمالات المختلفة. لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع ، وأفضل شريك لحمل الحمل هو الذي يجعلهم يشعرون بالسعادة والحب والدعم.

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