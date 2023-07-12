البوابة - هل أنت شخص معروف بالهيمنة قد يكون لبرجك الغربي علاقة بقوة شخصيتك، تعالوا نتعرف على خصائص الأبراج التي تشتهر بالهيمنة والقوة والسلطة.

مواليد هذه الأبراج معروفون بالهيمنة في العلاقات

فيما يلي بعض علامات الأبراج المعروفة بأنها مسيطرة في العلاقات:

برج الحمل. الحمل هم قادة بالفطرة ومعتادون على السيطرة. يمكن أن يكونوا حازمين للغاية ومتطلبين ، وقد لا يكونوا دائمًا الشريك الأكثر حساسية. ومع ذلك ، فهم أيضًا شغوفون ومثيرون ، ويمكنهم أن يجعلوا شركائهم يشعرون بأنهم مميزون جدًا. برج الأسد. الأسد قادة بالفطرة ويحبون أن يكونوا مركز الاهتمام. يمكن أن يكونوا واثقين للغاية ومنفتحين ، وقد لا يكونوا دائمًا الأكثر استعدادًا لتقديم تنازلات. ومع ذلك ، فهم أيضًا شركاء مخلصون وكريمون ، ويضعون دائمًا شركائهم في المقام الأول. برج العقرب. العقرب قوي وعاطفي ، ويمكن أن يكون متملكًا جدًا في العلاقات. هم أيضًا جيدون جدًا في قراءة الأشخاص ، وقد يكونون قادرين على التلاعب بشركائهم لفعل ما يريدون. ومع ذلك ، فهم أيضًا شركاء مخلصون للغاية ودفاعيون ، ويفعلون أي شيء للأشخاص الذين يحبونهم. برج الجدي. الجدي طموح وقائد ، وغالبًا ما يكون لديه رغبة قوية في السيطرة. يمكن أن يكونوا منظمين وفعالين للغاية ، وقد لا يكونوا دائمًا الشركاء الأكثر عفوية. ومع ذلك ، فهي أيضًا موثوقة ومسؤولة للغاية ، وتتأكد دائمًا من رعاية شركائها.



من المهم ملاحظة أن هذه مجرد تعميمات ، ولن يهيمن جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى علامات الأبراج هذه في العلاقات. في النهاية ، أهم شيء هو العثور على شريك متوافق مع شخصيتك واحتياجاتك.

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية عدم السيطرة على العلاقات:

كن على علم بسلوكك الخاص. الخطوة الأولى لعدم الهيمنة هي أن تكون مدركًا لسلوكك. هل انت دائما من يتخذ القرارات؟ هل تحصل دائما على ما تريد؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد تكون مهيمنًا دون أن تدرك ذلك. احترم آراء ومشاعر شريكك. حتى إذا كنت لا تتفق مع شريكك ، فمن المهم احترام آرائه ومشاعره. لا تحاول إجبارهم على رؤية الأشياء على طريقتك. كن على استعداد لتقديم تنازلات. لا يوجد شخصان متشابهان تمامًا ، لذلك ستكون هناك أوقات تحتاج فيها إلى حل وسط مع شريك حياتك. هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلي عن كل ما تريد ، ولكن هذا يعني أنك بحاجة إلى أن تكون على استعداد لمقابلة شريك حياتك في منتصف الطريق. استمع الى شريكك. من أفضل الطرق لعدم الهيمنة الاستماع إلى شريكك. استمع حقًا إلى ما سيقولونه ، وحاول فهم وجهة نظرهم. كن منفتحًا على التعليقات. إذا أخبرك شريكك أنك تهيمن ، فكن منفتحًا على ملاحظاتهم. لا تتخذ موقفًا دفاعيًا أو تحاول تبرير سلوكك. بدلاً من ذلك ، استمع إلى ما يقولونه وحاول إجراء تغييرات.



من المهم أيضًا أن تتذكر أن الهيمنة ليست دائمًا أمرًا سيئًا. في بعض الحالات ، يمكن أن تكون علامة على القوة والثقة. ومع ذلك ، إذا كنت تهيمن بطريقة تضر بعلاقتك ، فمن المهم إجراء بعض التغييرات. باتباع هذه النصائح ، يمكنك أن تتعلم كيف تكون حازمًا دون أن تسيطر.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي قد تساعدك على عدم السيطرة على العلاقات:

اطلب رأي شريكك. عندما تتخذ قرارات ، اسأل شريكك عن رأيهم. هذا يدل على أنك تقدر رأيهم وأنك لا تحاول فقط فرض إرادتك عليهم.

عندما تتخذ قرارات ، اسأل شريكك عن رأيهم. هذا يدل على أنك تقدر رأيهم وأنك لا تحاول فقط فرض إرادتك عليهم. كن على استعداد للاعتذار. إذا أدركت أنك كنت مهيمنًا ، فاعتذر لشريكك. هذا يدل على أنك متواضع وأنك على استعداد للتعلم من أخطائك.

إذا أدركت أنك كنت مهيمنًا ، فاعتذر لشريكك. هذا يدل على أنك متواضع وأنك على استعداد للتعلم من أخطائك. اطلب المساعدة من معالج أو مستشار. إذا كنت تكافح من أجل السيطرة ، فقد ترغب في طلب المساعدة من معالج أو مستشار. يمكنهم مساعدتك في تحديد جذر المشكلة وتطوير استراتيجيات لتغيير سلوكك.



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