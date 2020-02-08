من هم الأشخاص الأكثر عرضةً للإصابة بالبهاق؟

البهاق مرض يُصيب الجلد، فيجعله مبقّعاً ببقع بيضاء مثل لون الطبشور. ما هو مرض البهاق الذي بتنا نسمع عنه كثيراً في هذه الأيام، ولا سيما مع إصابة المغني المصري رامي جمال حديثاً بالمرض؟

اكتشفي بعض المعلومات حول مرض البهاق في الآتي:

يتميز البهاق بظهور بقع بيضاء على منطقة محددة تمامًا، محاطة بنطاق غامق اللون من الجلد.

تظهر البقع الأولى في أغلب الأحيان على اليدين والذراعين والقدمين والوجه، ولكن يمكن أن تظهر في أيّ منطقة أخرى من الجسم.

ويختلف حجم البقع من بضعة ملمترات إلى بضعة سنتمرات، وهذه البقع غير مؤلمة بشكل عام، ولكن قد يصاحبها الحكة أو الشعور بالحرق عندما تظهر.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ البهاق؟

الإجهاد والتوتر الشديدين قد يصيبانك بالبهاق

_ الأشخاص الذين يعانون مرضًا آخر من أمراض المناعة الذاتية. وبناءً عليه، فإنّ العديد من الأشخاص الذين يعانون من البهاق، نجدهم يعانون أيضًا مرضًا آخر من أمراض المناعة الذاتية، مثل الثعلبة البقعية، ومرض أديسون، أو فقر الدم الخبيث، أو الثعلبة، أو داء السكري من النوع الأول. وفي حوالى 30 في المئة من الحالات، يرتبط البهاق باضطراب المناعة الذاتية للغدّة الدرقية، سواء كان قصور نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاطها.

_ الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بمرض البهاق (تمت ملاحظة ذلك في 30 في المئة من الحالات).

_ الإصابات أو الجروح أو الحكة المتكررة، أو ضربة شمس قوية، أو ملامسة المنتجات الكيميائية، قد تسبب ظهور البقع.

_ التعرّض لصدمة عاطفية أو إلى الإجهاد والتوتر الشديدين، قد تكون السبب في ظهور مرض البهاق في بعض الأحيان.

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