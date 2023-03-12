من هو مصمم الأزياء جورجيو أرماني؟

البوابة - مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني رجل عصامي بدأ مشواره الحافل بالنجاحات من لا شيء، إلى أن أصبح من أكبر المليارديرات في العالم.

جورجيو أرماني إمبراطور عالم الموضة والأزياء ولد في عام 1934 في بلدة بياتشينزا في شمال إيطاليا لأب كان يعمل محاسباً وأم كانت ربة منزل، وكان مصمم الأزياء الإيطالي يعيش مع أخيه الأكبر سيرجيو واخته روزانا، وقد حصل على شهادة من مدرسة ليثيو ساينتيفيكو ريسبيغي، وكان مصمم الأزياء يطمح في أن يدخل في الطب، فالتحق في كلية الطب في جامعة ميلانو لمدة 3 سنوات، ولم يكمل دراسته في مجال الطب، وفي عام 1953 كان عليه الالتحاق للخدمة العسكرية وخلال تلك الفترة تم نقله للخدمة في أحد المستوصفات في فيرونا إلى أن انتهت خدمته في الجيش، ولكن لم يستطع رؤية الجروح والدماء والجثث فقرر أن يترك تلك المحنة.

وفي عام 1957 التحق أرماني في العمل بمحلات أزياء رجالية يدعى La Rinascent وهي مجموعة فاخر وراقية من المتاجر ذات العلامات التجارية العالمية والإيطالية في الأزياء والإكسسوارات والجمال والأدوات المنزلية والتصميم والطعام، وخلال هذه الفترة اكتسب خبرة كبيرة في مجال صناعة الملابس وتصميمها، وفي عام 1960 بدأ مسيرته الفعلية في عالم تصميم الأزياء، وذلك عن طريق انضمامه لشركة نينو شيروتي الخاصة لأزياء الرجال.

في عام 1961 وبعد 7 سنوات من العمل الجاد في متجر متعدد الأقسام، تعرف المصمم أرماني على مصمم الأزياء نينو سيروتي، وطلب المساعدة منه في عرض نماج لبعض تصاميمه ومن هنا بدأت مسيرة وأعمال جورجيو الأولى للبيع تحت العلامة التجارية الراقية "هيتمان".

انطلاقة ماركة جورجو ارماني

كانت انطلاقة ماركة جورجو ارماني في عام 1975 حيث أسس أرماني مع صديقه جاليوتي علامته التجارية الخاصة باسم "جورجو ارماني" ، وقدم مجموعته الأولى الخاصة بتصميمات للأزياء الرجالية لربيع وصيف عام 1976 تحت اسم جورجو ارماني، وكما أنه قام بإنتاج أول خط لتصميم الأزياء النسائية في نفس الموسم.

اختارت الملكة رانيا في عام 1993 المصمم الإيطالي جورجيو أرماني لتصميم فستان زفافها، وفستان باللون البنفسجي من توقيعه، حيث يعتبر المصمم أرماني محط إعجاب نجمات كثيرات من هوليوود منهن: والممثلة ميجان فوكس، كيتي هولمز، المغنيتان جينفير لوبيز وسيلين ديون،والممثلة ساندرا بولوك، وغيرهن الكثير.

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