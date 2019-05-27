مع اقتراب الصيف يحتاج الشخص للتبريد عن نفسه عن طريق تناول الآيس كريم، فإليكي طريقة عملها في المنزل:

المقادير

- الماء : 3 اكواب

- حليب : كوب وربع (مجفف)

- سكر : كوب

- النشاء : 5 ملاعق كبيرة

- القشطة : كوب

- كريمة : 3 باكيت (بودرة جاهزة)

- فستق حلبي : 4 ملاعق كبيرة

وصفات مشابهة طريقة تحضير مهلبية الآيس كريم

1. أحضري كاسات تقديم. 2. في كسرولة ضعي الماء، الحليب، السكر، النشا، باستعمال مضرب شبك قلبي ليختلط ثم سخني على نار متوسطة مع استمرار التقليب بهدوء لتحصلي على مهلبية ناعمة. 3. أضيفي القشطة والكريمة قلبي ليختلط. 4. وزعي المهلبية على الكاسات. 5. ضعي المهلبية في البراد لعدة ساعات. 6. انثري الفستق وقدميها. للمزيد عن صحتك وجمالك:

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