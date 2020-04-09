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مهلبية الشوكلاتة بالحليب البودرة من الشيف ديما حجاوي

منشور 09 نيسان / أبريل 2020 - 09:25
مهلبية الشوكلاتة بالحليب البودرة من الشيف ديما حجاوي
مهلبية الشوكلاتة بالحليب البودرة من الشيف ديما حجاوي

المهلبية هي أحد أنواع الحلويات اللذيذة المعروفة بكثرة في البلاد العربية، وهي تتنوّع في محتوياتها حسب البلد؛ كمهلبية الأرز ، وفيها يُستخدم الأرز مع الحليب.

مقادير مهلبية الشوكلاتة بالحليب البودرة: 

-١ لتر ماء
-٢/١ كوب نشا
-١ و٢/١ كوب حليب بودرة المراعي
-٢/١ كوب سكر
- فانيلا
-٢/١ كوب كاكاو
-٢/١ كوب تشوكلت تشب او شوكلاتة مبشورة
-١ كوب ماء اضافي لإذابة النشا
- جوز هند للتزيين

طريقة تحضير مقادير مهلبية الشوكلاتة بالحليب البودرة: 

- ضعي لتر الماء( الأربعة كوب) في قدر على النار واضيفي حليب البودرة وحركي جيدًا ثم اضيفي الكاكاو والسكر وقلبي.
- ذوبي ٢/١ كوب النشا بكوب الماء الاضافي واضيفيه مع التحريك المستمر حتى يثقل الخليط ويصبح ناعمًا وكثيفًا .
- أخيرًا اضيفي الشوكلاتة والفانيلا ، وقلبي قليلا ثم اسكبي المهلبية الساخنة في أكواب التقديم واضيفي جوز الهند على الوجه ( حتى لا تتشكل قشرة على وجه المهلبية وتبقى مخملية) برديها بالثلاجة لمدة ٤ ساعات على الأقل.

ملاحظة: ممكن اعدادها بالحليب السائل، ولكنها أغنى وأطيب بالحليب البودرة خصوصًا مع الكاكاو والشوكلاتة.

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