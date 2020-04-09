مهلبية الشوكلاتة بالحليب البودرة من الشيف ديما حجاوي

المهلبية هي أحد أنواع الحلويات اللذيذة المعروفة بكثرة في البلاد العربية، وهي تتنوّع في محتوياتها حسب البلد؛ كمهلبية الأرز ، وفيها يُستخدم الأرز مع الحليب.

مقادير مهلبية الشوكلاتة بالحليب البودرة:

-١ لتر ماء

-٢/١ كوب نشا

-١ و٢/١ كوب حليب بودرة المراعي

-٢/١ كوب سكر

- فانيلا

-٢/١ كوب كاكاو

-٢/١ كوب تشوكلت تشب او شوكلاتة مبشورة

-١ كوب ماء اضافي لإذابة النشا

- جوز هند للتزيين

طريقة تحضير مقادير مهلبية الشوكلاتة بالحليب البودرة:

- ضعي لتر الماء( الأربعة كوب) في قدر على النار واضيفي حليب البودرة وحركي جيدًا ثم اضيفي الكاكاو والسكر وقلبي.

- ذوبي ٢/١ كوب النشا بكوب الماء الاضافي واضيفيه مع التحريك المستمر حتى يثقل الخليط ويصبح ناعمًا وكثيفًا .

- أخيرًا اضيفي الشوكلاتة والفانيلا ، وقلبي قليلا ثم اسكبي المهلبية الساخنة في أكواب التقديم واضيفي جوز الهند على الوجه ( حتى لا تتشكل قشرة على وجه المهلبية وتبقى مخملية) برديها بالثلاجة لمدة ٤ ساعات على الأقل.

ملاحظة: ممكن اعدادها بالحليب السائل، ولكنها أغنى وأطيب بالحليب البودرة خصوصًا مع الكاكاو والشوكلاتة.

المزيد من مطبخ البوابة:

طريقة عمل دونات كرسبي

كرات الخبز بالقرفة والسكر