مهلبية الشوكلاتة بالحليب البودرة من الشيف ديما حجاوي

المهلبية هي أحد أنواع الحلويات اللذيذة المعروفة بكثرة في البلاد العربية، وهي تتنوّع في محتوياتها حسب البلد؛ كمهلبية الأرز ، وفيها يُستخدم الأرز مع الحليب.
مقادير مهلبية الشوكلاتة بالحليب البودرة:
-١ لتر ماء
-٢/١ كوب نشا
-١ و٢/١ كوب حليب بودرة المراعي
-٢/١ كوب سكر
- فانيلا
-٢/١ كوب كاكاو
-٢/١ كوب تشوكلت تشب او شوكلاتة مبشورة
-١ كوب ماء اضافي لإذابة النشا
- جوز هند للتزيين
طريقة تحضير مقادير مهلبية الشوكلاتة بالحليب البودرة:
- ضعي لتر الماء( الأربعة كوب) في قدر على النار واضيفي حليب البودرة وحركي جيدًا ثم اضيفي الكاكاو والسكر وقلبي.
- ذوبي ٢/١ كوب النشا بكوب الماء الاضافي واضيفيه مع التحريك المستمر حتى يثقل الخليط ويصبح ناعمًا وكثيفًا .
- أخيرًا اضيفي الشوكلاتة والفانيلا ، وقلبي قليلا ثم اسكبي المهلبية الساخنة في أكواب التقديم واضيفي جوز الهند على الوجه ( حتى لا تتشكل قشرة على وجه المهلبية وتبقى مخملية) برديها بالثلاجة لمدة ٤ ساعات على الأقل.
ملاحظة: ممكن اعدادها بالحليب السائل، ولكنها أغنى وأطيب بالحليب البودرة خصوصًا مع الكاكاو والشوكلاتة.
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