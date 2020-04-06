الدونات نوع من أنواع المعجنات التي يمكن تتخذ شكلاً دائرياً مجوف من المتنصف في المجمل وهي يمكن حشوها بالمربى أو الكريمة أو الشكولاتة وغيرها من المواد حلوة المذاق.

ويمكن قلي الدونات أو تحضيره بالفرن بحسب بعض الوصفات، وفيما يلي طريقة عمل دونات كرسبي:

مقادير دونات كرسبي:

-2.5 كأس من الطحين.

-3 ملعقة طعام من الخميرة.

- 2 ملعقة طعام من السكر.

- 1 كأس من الحليب الدافئ.

- 3 من صفار البيض.

- 1 ملعقة صغيرة من الفانيلا.

- نصف قطعة من الزبدة الغير مملحة.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

- زيت بغرض القلي .

- غطاء بلاستيكي شفاف.

طريقة تحضير دونات كرسبي:

- أولاً قومي بتدفئة الحليب جيداً وبعدها أحضري وعاء عميق.

- ضعي فيه ثلاث أرباع الكأس من الحليب مع 2 ملعقة طعام من الخميرة.

- ثم قومي بالخفق جيداً إلى أن تمتزج الخميرة بالحليب.

- قومي بإضافة ثلاث أرباع الكأس من الطحين إلى الوعاء المحتوي على الخليط السابق مع الأستمرار بالخفق إلى أن يمتزج الطحين بالحليب.

- قومي بتغطية الوعاء بالغطاء البلاستيكي الشفاف لمدة حوالي 30 دقيقة في مكان دافئ إلى أن تختمر العجينة.

- بعد أن تنتهي مجة الإنتظار ستنتفخ العجينة أزيلي الغطاء البلاستيكي عن الوعاء.

- وفي و عاء آخر أضيفي ربع الكأس المتبقي من الحليب وملعقة طعام من الخميرة.

- ثم قلبيهم قليلاً إلى أن يمتزجا وبعدها أضيفيهم إلى العجين السابق واستخدمي الخفاقة الكهربائية إلى أن يمتزجوا.

- أضيفي صفار البيض مع السكرو الفانيلا وأخفقيهم جيداً إلى أن يمتزجوا جيداً وتصبح العجينة ناعمة.

- قومي بإضافة نصف الكأس من الطحين إلى الوعاء واخفقيها جيداً بالخفاقة الكهربائية لحوالي 30 ثانية.

- ثم أضيفي الزبدة إلى الخليط السابق واستمري بالخفق لمدة 30 دقيقة.

- قومي بإضافة ربع الكأس من الطحين وحركي العجين وأضيفي ربع كأس آخر مرة آخرى واستمري التحريك إلى أن تبدأ العجينة في التكور.

- يجب أن تكون العجينة الناتجة ناعمة وليست طرية فإذا كانت طرية أضيفي بعض الطحين.

- غطي العجينة الناتجة بالفطاء البلاستيكي الشفاف واتركيها في الثلاجة لمدة نصف يوم.

- ثم ضعي العجينة الناتجة على أرضية مرشوشة بالطحين وافرديها.

- قطعيها باستخدام كأس كبيرة إلى دوائر.

- أحضري قطعة قماش نظيفة ورشي عليها الطحين وضعي عليها الدونات وغطيها بالغطاء البلاستيكي.

- ثم اتركيها لمدة حوالي 20 دقيقة إلى أن تنتفخ .

- ضعي في قدر للقلي كمية من الزيت واقلي الدونات في الزيت العميق إلى أن تصبح ذهبية اللون وتحمر.

- استخدمي الحشو الذي تحبين ويمكنك حشو الدونات بالإبرة، وصحتين وعافية.

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