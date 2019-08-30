مواصفات الموظف الناجح المنتج

ليس كل الموظفين على سوية مهنية واحدة. يميز ما بينهم الاجتهاد، المثابرة، الصبر على ظروف العمل، القدرة على العمل بنشاط دون تباطؤ وكسل، الصدق في أداء الواجب والعمل مع الزملاء والعملاء على حد سواء، وهذا وفق تجارب ميدانيّة ودراسات أجريت في الولايات المتحدة الأميركية.

وفق موقع «روسيا اليوم»، أجريت تجربة في الولايات المتحدة الأمريكية على 7000 شخص لمعرفة نسبة إنتاجهم الوظيفي، تمكن من خلالها مستشارون وإداريون ومسؤولون من تحديد الصفات والعادات التي يتميز بها الموظف المنتج عن غيره من الموظفين. فإذا أردت أن تعرفي إذا كنت واحدة منهم، اعرفي هذه العادات الست:

سقف طموح عال من شأنه أن يحفّز الموظف على العمل أكثر للوصول إليه.

المحافظة على مستوى ثابت من الإنتاج أسبوعاً بعد آخر.

الإلمام بحيثيات العمل التي تمكّنكِ من إتمام المهمة بسرعة ودقة.

البحث عن نتائج أفضل، ما يجعل الموظف يتنافس مع نفسه إن لم يجد منافساً.

تحمل المسؤولية أثناء حدوث مشكلات والمبادرة لإيجاد الحلول لها.

التعاون مع الزملاء وإدراك أهميتهم في سير العمل.

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