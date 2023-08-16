البوابة - لا يوجد دليل علمي يدعم الادعاء بأن بعض مواليد الأبراج كاذبون ماهرون أكثر من غيرهم. ومع ذلك ، هناك بعض علامات الأبراج التي غالبًا ما ترتبط بالخداع وعدم الأمانة. تشمل هذه العلامات:

مواليد هذه الأبراج كاذبون ماهرون



برج الجوزاء: تشتهر الجوزاء بذكائها السريع وقدرتها على التحدث بطريقتها الخاصة للخروج من أي مأزق. يمكن أن تكون الجوزاء مقنعة للغاية وجذابة، مما يجعلها كاذبة ماهرة.

برج العقرب: تشتهر العقرب بقدرتها على الكتمان وطبيعتها السرية. غالبًا ما تجيد إخفاء مشاعرها الحقيقية ونواياها ، مما قد يجعلها تبدو غير صادقة.

برج الأسد: برج الأسد قائدة بالفطرة وتحب أن تكون مركز الاهتمام. يمكن أن تكون مقنعة للغاية وتستخدم أحيانًا الكاريزما الخاصة بها للتلاعب بالآخرين.

برج الدلو: برج الدلو مفكرون مستقلون وغالبًا ما يسيرون على إيقاعهم الخاص. يمكن أن تكون صريحة للغاية وقد تقول أحيانًا أشياء لا تعنيها. هذا يمكن أن يجعلها تبدو وكأنها تكذب ، حتى عندما لا تكون كذلك.

برج الحوت: الحوت مبدعة وخيالية ، لكن يمكن أيضًا أن تكون حالمة جدًا وهاربة من الواقع. تواجه أحيانًا صعوبة في التمييز بين الواقع والخيال ، مما قد يؤدي بها إلى قول الأكاذيب.



من المهم أن تتذكر أنه ليس كل الأشخاص من هذه الأبراج كاذبون. هناك العديد من مواليد الجوزاء الصادقين والجديرين بالثقة ، كذلك مواليد العقرب ، والأسد ، والدلو ، والحوت. ومع ذلك ، قد تكون هذه العلامات أكثر عرضة للكذب من غيرها ، وذلك بسبب سماتهم الخاصة بشخصيتهم.

مواليد هذه الأبراج غالبًا ما يرتبطون بالصدق والجدارة بالثقة:

برج الثور: تشتهر الثور باستقرارها وطبيعتها الترابية. غالبًا ما تكون صادقة وصريحة بأفكارها ومشاعرها.

برج العذراء: تشتهر برج العذراء بعقلها التحليلي واهتمامها بالتفاصيل. غالبًا ما تكون صادقة للغاية وتكره الخداع.

برج الجدي: الجدي معروفة بطموحها وإحساسها بالمسؤولية. غالبًا ما تكون صادقة جدًا وتؤمن بفعل الشيء الصحيح.

برج السرطان: تعرف السرطان بحساسيتها العاطفية وتعاطفها. غالبًا ما تكون صادقة جدًا ولا تحب إيذاء مشاعر الآخرين.

برج الميزان: تشتهر الميزان بإنصافها وإحساسها بالعدالة. غالبًا ما تكون صادقة للغاية وتسعى لتحقيق الانسجام في علاقاتها.

من المهم أن تتذكر أنه ليس كل الأشخاص صادقون. هنالك العديد من الأشخاص الكاذبون من كل الأبراج. ومع ذلك ، قد تكون هذه العلامات أكثر صدقًا من غيرها ، نظرًا لسماتها الشخصية.

في النهاية ، أفضل طريقة لتحديد ما إذا كان شخص ما صادقًا أم لا هي التعرف عليه على المستوى الشخصي. لا تعتمد على علامات الأبراج لتخبرك من هو الصادق ومن ليس كذلك.



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