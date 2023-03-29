البوابة - الكل يبحث عن الحب ولكن الأمان العاطفي أهم من الحب في العلاقة العاطفية ، فهذا يعني أنك تحظى بتقدير كبير من قبل شريك حياتك. ستشعر بالأمان العاطفي في العلاقة عندما يفهم شريكك مشاعرك دون الحاجة إلى أن تخبرهم مرارًا وتكرارًا.

ستشعر بالراحة الكافية للتعبير عن مشاعرك وآرائك. من النادر الشعور بالأمان العاطفي في العلاقة ويبدو أن قلة من الناس فقط يختبرون هذه الطاقة الجميلة والإيجابية. تعالوا نتعرف على مواليد الأبراج الذين يميلون إلى الشعور بالأمان العاطفي في العلاقة.

مواليد هذه الأبراج يبحثون عن الأمان العاطفي

الأمان العاطفي

برج الثور

مواليد برج الثور يقدرون الاستقرار والأمن في جميع جوانب الحياة ، بما في ذلك العلاقات. غالبًا ما يكونون شركاء مخلصين وملتزمين ويعطون الأولوية للرفاهية العاطفية للآخرين المهمين. يشعرون بالأمان في علاقة حيث يمكنهم الوثوق بشريكهم.

برج السرطان

إن مواليد برج السرطان على اتصال تام بمشاعرهم ويميلون إلى التعاطف الشديد مع الآخرين. إنهم يقدرون الحميمية العاطفية ومن المرجح أن يشعروا بالأمان العاطفي في علاقة حيث يمكنهم التعبير عن أنفسهم بحرية دون خوف من الاحكام المسبقة. إنهم يقدرون الشريك الذي يدعم ويفهم عواطفهم.

برج الميزان

يقدّر الميزان الاستقرار العاطفي وينجذب إلى العلاقات التي تمنحهم إحساسًا بالسلام والهدوء. إنهم ماهرون في التواصل ويشعرون بالأمان في علاقة حيث يمكنهم التعبير علانية عن مشاعرهم واهتماماتهم دون أي خوف.

برج الجدي

وهم معروفون بعمليتهم واعتماديتهم. إنهم يقدرون الاستقرار العاطفي ومن المرجح أن يشعروا بالأمان في علاقة حيث يمكنهم الوثوق بشريكهم ليكون هناك من أجلهم خلال السراء والضراء. إنهم يقدرون شريكًا موثوقًا وداعمًا وملتزمًا ببناء أساس قوي للعلاقة.

برج الحوت

مواليد برج الحوت ينسجمون مع عواطفهم ومشاعر الآخرين. غالبًا ما يكونون متعاطفين للغاية وبديهيون ، ونتيجة لذلك ، من المحتمل أن يشعروا بالأمان في علاقة حيث يمكنهم التواصل مع شريكهم على مستوى عاطفي عميق. إنهم يقدرون شريكًا لطيفًا ولطيفًا ومتفهمًا.

مواليد هذه الأبراج يبحثون عن الأمان العاطفي

مواليد هذه الأبراج لا يشعرون بالأمان العاطفي في العلاقة

يشعر برج الحمل ، الجوزاء ، الأسد ، العذراء ، العقرب ، القوس ، الدلو بعدم الأمان في العلاقة. يجدون صعوبة في الوثوق بأي شخص وغالباً ما يحافظون على حذرهم أيضًا. إنهم لا يسمحون لأي شخص بالدخول الى قلبهم بسهولة بالغة.

مواليد هذه الأبراج يعيشون علاقة حب من جانب واحد

مواليد هذه الأبراج لديهم حساسية ضد الكذب