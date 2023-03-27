البوابة - الحب من طرف واحد هو واقع مؤلم جدا. الوقوع في حب شخص ما لا يبادلنا نفس الشعور يمكن أن يؤذي المشاعر والحالة النفسية كثيرًا. هذا النوع من الحب يمكن أن يكون وحيدًا جدًا ومفجعًا.

في بعض الأحيان ، بغض النظر عن مقدار ما يتجنبه الشخص ، ينتهي بهم الأمر إلى الوقوع في حب شخص يعلم أنه لن يحصل معه على "السعادة الأبدية". يتيح علم التنجيم للناس فهم تعقيدات شخصياتهم بمساعدة الأبراج. تعالوا نتعرف على مواليد الأبراج الذين من المحتمل أن يكونوا في علاقة من جانب واحد.

مواليد هذه الأبراج يعيشون علاقة حب من جانب واحد

برج الثور

مواليد الثور هم شركاء مخلصون ويمكن الاعتماد عليهم ، لكن يمكن أيضًا أن يكونوا عنيدين ومحددين في طرقهم. في علاقة أحادية الجانب ، يمكن أن يركزوا بشكل كبير على احتياجاتهم الخاصة. إنهم لا يمنحون شريكهم الاهتمام والدعم الذي يحتاجون إليه. كما أنهم يكافحون من أجل التكيف مع التغيير أو التسوية في بعض الأحيان مما قد يجعل شريكهم يشعر وكأنهم في علاقة من جانب واحد.

برج السرطان

يتميز مولود السرطان بالرعاية والاهتمام. يمكن أن يكونوا أيضًا عاطفيين وحساسيين للغاية. ولكن في علاقة حب من طرف واحد، قد يتشبثون بشريكهم ويحاولون التمسك بالعلاقة حتى لو لم تكن صحية. قد يكافحون أيضًا مع وضع حدود للعلاقة.

برج الميزان

الميزان هم جنود حفظ سلام طبيعيون ويتجنبون الصراع بأي ثمن. قد يعطون الأولوية لسعادة شريكهم على حسابهم وقد يكافحون للتعبير عن احتياجاتهم الخاصة في العلاقة. إنهم يضحون باستمرار ويتنازلون دون تلقي نفس المستوى من الجهد من شركائهم.

برج القوس

هم مستقلون ومغامرين ويمكن أيضًا أن يكونوا خائفين من الالتزام. إنهم يقدرون حريتهم أكثر من اللازم. ينسون الاهتمام باحتياجات شركائهم. قد يعانون أيضًا من الحميمية العاطفية وقد يتجنبون المحادثات العميقة.

برج الحوت

من المعروف عنهم أنهم عطوفون ومتعاطفون ، مما قد يدفعهم أحيانًا إلى وضع احتياجات شريكهم قبل احتياجاتهم الخاصة. قد يشعرون أنهم لا يتلقون نفس النوع من الاهتمام من شركائهم. هذا يمكن أن يقودهم إلى البقاء في علاقة سامة خوفًا من أن يكونوا بمفردهم.

مواليد هذه الأبراج يعيشون علاقة حب من جانب واحد

مواليد هذه الأبراج لا يمكنهم البقاء في علاقة من جانب واحد

من المرجح أن يترك كل من مواليد الحمل والجوزاء، الأسد، والعذراء، والعقرب، والدلو العلاقة من طرف واحد لأنهم لن يتسامحوا مع التنازلات والتضحية ، خاصة إذا كان شريكهم لا يميل إلى تلبية احتياجاتهم على الإطلاق.

مواليد هذه الأبراج لديهم حساسية ضد الكذب

مواليد هذه الأبراج يكرهون التجاهل