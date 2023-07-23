موديلات أحذية "نيو بالانس" الجديدة لصيف 2023

في كل صيف تبدع علامة الأحذية الرياضية المريحة والمفضلة لدى عالم المشاهير ومختلف فئات المجتمع بين الشباب والكبار في السن "نيو بالانس" بموديلات حديثة وجديدة ومتميزة لتلائم تريندات وألوان كل عام ولتناسب متطلبات الحياة العملية واليومية وبموديلات بتغييرات عديدة لكن تحافظ الشركة الرائدة على لمستها الخاصة في التصاميم عاما بعد عام.

قصة نشأة شركة نيو بالانس

تأسست شركة نيو بالانس عام 1906 في مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية على يد ويليام رايلي، مهاجر إنجليزي بلغ من العمر 33 عاما حين تأسيسها.

كانت صناعة الشركة ترتكز في بداية الأمر على الدعامات المقوسة والأحذية الطبية التي تساعد على تخفيف الآلام عند الأشخاص الذين يعانون من آلام في الأقدام.

وفي عام 1927 قام رايلي بالتعاقد مع آرثر هول وكيل المبيعات. كان هول يشتري الدعامات المقوسة من رايلي بثلاثة دولارات ويبيعها بخمسة للعمال الذين يمضون يومهم واقفين كرجال الشرطة.

عام 1933 وفي أوج الكساد العظيم وافق آرثر هول على عرض رايلي بأن يصبح شريكه في الشركة، ما مكنها من الصمود أمام الأزمة في حين أفلست شركات أحذية كثيرة.

عام 1938 قام ويليام رايلي بتصميم أول حذاء جري من إنتاج الشركة، باع رايلي الزوج الواحد من الأحذية بسبعة دولارات لنادي محلي في بوسطن.

كان الحذاء خفيف الوزن، استخدم جلد الكنغر في صناعته، فيما أسفل الحذاء قام بصناعته من القماش. في السنوات اللاحقة إتسع نطاق تصنيع الشركة ليشمل أحذية مخصصة لرياضات البسيبول، كرة السلة، التنس والملاكمة.

واحتفلت الشركة بالذكرى المئوية لتأسيسها عام 2006 من خلال إصدار ثلاثة أحذية محدودة الكمية، وذلك تكريماً لثلاثة من موظفيها أصحاب أطول فترة خدمة في المصنع مما زاد من شهرة الشركة الأيقونية.

الموديلات الجديدة والأنيقة للصيف الحالي

مع إبتداء فصل الصيف نحاول جميعنا اللجوء الى الملابس الأكثر راحة وتميزا وتألقا بالألوان الفاتحة والقصات المريحة والتي تتطلب حذاء رياضيا يتماشى مع باليت الألوان الصيفية الذي نتألق به في هذا الموسم المشرق.

وتوفر العلامة التجارية (New Balance) هذا الإحتياج مع مجموعتها (Made in USA) بموسمها الثالث والتي أصبحت متوفرة في متاجرها الخاصة حيث أطلقت الحملة الإعلانية لهذه المجموعة الرياضية المخصصة لربيع وصيف 2023 وسيتم إصدارها على ثلاثة مراحل وهي: الأولى التي تتضمن الإصدار المحدود من (990v6) باللون العاجي والأرجواني ويتبعها باقي القطع من اللون نفسه. كما سيتضمن الإصدار الأولي أيضا ألوانا جديدة من البناطيل الرياضية ، أغطية الرأس ، القمصان الشبكية والبدلات الرياضية المصنوعة من النيلون.