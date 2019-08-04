موضة أحمر الشفاه الأصفر.. هل تجرؤين على وضعه؟

أصدرت المصممة الإسبانيّة أنا لوكينغ مجموعتها الجديدة من المايوهات المميّزة بألوانها الفاتحة مثل الزهري، الأحمر، الأسود والفضي، خلال أسبوع الموضة لمرسيدس بنز في المدريد.

صُممت هذه المجموعة من قماش التول، الترتر والحرير. ولكن الأزياء خلال هذا العرض، لم تكن لافتة بقدر مكياج وأكسسوارات الشعر التي اعتمدتها العارضات.

تميّز مكياج العارضات بالألوان الفرحة والتي نعيد البهجة والفرح لحياتنا عندما نضعها. ولكن إن كنت تتساءلين عن أحمر الشفاه الأصفر، فإليك بعض النصائح:

- لا تطبقيه إن كنت من أصحاب البشرة البيضاء!

- استخدمي الأيشادو النيود لإطلالة أكثر تألقاً!

- ارتديه مع أزياء داكنة اللون للتخفيف من حدّته!

أين تبتاعين أحمر شفاه أصفر؟

ننصحك بأحمر شفاه lipstick QUEEN المتوافر لدى موقع NET-A-PORTER.COM مع ظلال صفراء من NARS.

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