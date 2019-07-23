من كارينا كابور إلى نيها دوبيا...صور مميزة ونادرة لنجمات بوليوود أثناء الحمل

على الرغم من متاعب فترة الحمل، إلا أنه يعد من المراحل المميزة للغاية في رحلة الأمومة لكل سيدة وحتى النجمات، وبينما قد تخفي الكثير من النجمات خبر حملهن ونتفاجأ بخبر الولادة، إلا أن ذلك لا يمنع حقيقة تسجيلهن لحظات الحمل في صور مميزة وفريدة.

لذا ومن خلال مجلة "بوليوود تشاديز"، إليكِ صور مميزة ونادرة لنجمات بوليوود أثناء الحمل:

سميرة ريدي

اعتمدت الممثلة الهندية "سميرة ريدي" جلسة تصوير مميزة للغاية استعدادًا لاستقبال مولودها، حيث اختارت أن تبدو مثل حورية البحر أسفل الماء، في لقطة جريئة وآسرة أيضًا بدت فيها وكأنها في عالم آخر.

نيها دوبيا

قبل استقبالها طفلتها الأولى " مهر دوبيا بيدي"، لفتت "نيها" الأنظار بأناقتها خلال فترة الحمل، كما لفتت الأنظار في جلسة التصوير تلك، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة للغاية وأنثوية تميزت باللون الوردي، ويبدو أن هذه كانت طريقتها الخفية للكشف عن جنس مولودها.

كونكونا سين شارما

في جلسة تصوير مميزة ظهرت فيها على غلاف إحدى المجلات، اعتمدت "كونكونا" اطلالة طبيعية جدًا دون تكلف ركزت فيها على بطنها الكبير.

جينيليا ديسوزا

لدى الممثلة والعارضة "جينيليا" طفلين "ريان" و"راهيل" من الممثل "ريتيش ديشموك"، وخلال كلا فترتي حملها، لفتت "جينيليا" الأنظار بستايلها العصري خلال اعتمادها جلسة تصوير مميزة برفقة زوجها، والتي بدت في غاية الجمال.

كارينا كابور خان

خلال فترة حملها بطفلها "تيمور"، لم تتخل نجمة بوليوود عن مهامها وأناقتها، خاصة بالأزياء الهندية التقليدية، ففي تلك الصورة، تظهر الجميلة "كارينا" وهي بزي هندي جذاب خلال تألقها على المنصة في أسبوع موضة لاكمي، حيث ظهرت برفقة المصمم "سابياساشي موخرجي".

ايمي جاكسون

خلال عيد الأم هذا العام، كشفت "إيمي" عن حملها بنشر تلك الصورة الجذابة على الانترنت، والتي بدت فيها في غاية الجمال وسط الطبيعة، ولم يمنعها الحمل من اعتماد اطلالة عصرية وجريئة.

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