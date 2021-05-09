جميلة البوابة: 4 إطلالات أنيقة لعيد الفطر من Velvety Couture

مع إقتراب العيد حان الوقت للاحتفال مع العائلة والاصدقاء، جميلة البوابة جمعت لك أجمل الأفكار وأكثرها إناقة من دار أزياء فيلفتي كوتور، ومقرها دبي لتكوني متميزة وأنيقة في كل المناسبات...

1. فستان ميمي من Velvety Couture ، يضمن دخولًا جذّابًا في المناسبات الخاصة وإطلالة مذهلة في العيد. الفستان الداخلي مصمم من مادة تنحت الجسم، ومغطى بفستان مزين بالترتر وأكمام مزينة بالريش.

2. فستان رانيا من Velvety Couture أنيق وحالم. يتميز التصميم المكون من قطعتين بفستان داخلي من قماش سكوبا ملائم لشكل الجسم، مع قماش شبكي مرشوش بالترتر اللامع. اربطي الخصر بحزام مخملي وارتديه مع صندل لامع.

3. فستان فستان إينجل من Velvety Couture ، الأنظار بالترتر المتلألئ بترتيب متدرج. الفستان الداخلي المريح مغطى بالتول الناعم الذي يحتوي على تقليم من الريش عند الاكمام وحزام مخملي يبرز الخصر. يناسبه الأقراط المتلألئة.

4. تم تصميم فستان ريا من Velvety Couture ، ليضفي لمن ترتديه مظهرًا وشعورًا خاصًا. تم تصميم الفستان الداخلي بخبرة ، وهو مصنوع من قماش سكوبا الذي يعانق الجسم، ومغطى بقماش شبكي من الترتر اللامع بأكمام بلوسون وتنورة كاملة واسعة.

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