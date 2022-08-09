موقع الثلاجة الأنسب في المطبخ وفق فنغ شوي كجهاز منزلي أساسي ، تحافظ الثلاجة على الطعام طازجًا ولها تأثير معين على حظ عائلتك. تابع القراءة لمعرفة الموقع الأنسب لثلاجتك وفقا لإرشادات فنغ شوي.

موقع الثلاجة الأنسب في المطبخ وفق فنغ شوي

الثلاجة جيدة للشخص المعدني

في العناصر الخمسة ، تنتمي الثلاجة إلى المعدن. إذا كان المعدن مفيدًا لك في تحليل المصير ، فإن الثلاجة هي بلا شك أفضل علاج. في الحياة اليومية ، يمكنك فتح وإغلاق الثلاجة في منزلك لتحسين حظك.

موقع الثلاجة الأنسب في المطبخ وفق فنغ شوي

من هو الشخص المعدني؟

الأشخاص ذوو النوع المعدني لديهم بشرة بيضاء ، وجوه مربعة ، ورؤوس صغيرة ، وأكتاف صغيرة تميل إلى الانحناء للأمام ، وبطن صغيرة وأيادي وأقدام صغيرة. غالبًا ما يكون لديهم شعر زائد في الجسم.

إنهم متسرعون في مزاجهم ، وقادرون على التكيف مع بيئات مختلفة ، وغالبًا ما يختارون الواجبات الرسمية ويميلون إلى أن يكونوا محاطين بهالة من الحزن ، وغالبًا ما تبدو قريبة من البكاء. الأشخاص المعدنيون يحبون التعريف والهيكل والانضباط ؛ يسعون إلى العيش على أساس العقل والمبدأ.

العاطفة المرتبطة بالعنصر المعدني هي الحزن. عندما يسود الحزن ، قد يعزل الإنسان نفسه ويدافع عنه من لذة التعلق وألم الفقد. الأشخاص من النوع المعدني يرتبون حياتهم بغرض تجنب المخاطر وتقلبات العاطفة. يمكن أن يصبحوا أكثر تملكًا ، واستبدادًا في محاولة للسيطرة على بيئتهم.

قد يؤدي سعيهم إلى الحماية الذاتية إلى إبقائهم منفصلين للغاية ولا يمكن الوصول إليهم ، وخائفين من العلاقة الحميمة الحقيقية. تميل إلى أن تكون ممتعة ولكنها رائعة. تم تصميم حياتهم للحفاظ على مشاعرهم.

يجب عليهم الامتناع عن تناول الأطعمة المخاطية (منتجات الألبان والموز والبرتقال والفول السوداني). يجب ألا يدخنوا ويستفيدوا من تمارين التنفس العميق. إن الإفراط في التحكم هو موضوعهم ويمكن أن يظهر على شكل ربو أو إمساك أو برودة. غالبًا ما يعانون من مشاكل في الأربطة والمفاصل مثل مرفق التنس والتهاب المفاصل في الكتف والروماتيزم. تحتاج أنواع المعادن إلى التعويض عن عقلانيتها وضبطها الذاتي ودقتها بالعاطفة والعفوية والمشاركة الاجتماعية.

إذا كنت معدني يمكنك وضع ثلاجة في مكتبك لحفظ الطعام وجذب الحظ السعيد. اما إذا كان حظك في العمل أقل من مرضٍ ، يمكنك وضع ثلاجة في مكتبك وملئها بالماء المثلج والمثلجات وما شابه لتشكيل نمط المياه المعدنية من أجل نفسك. إذا كان المعدن ضارًا لك عندما يتعلق الأمر بتحليل المصير، فمن الأفضل ألا يكون لديك ثلاجة. تقوم بعض الشركات بوضع الثلاجات في أماكن مخفية ، وهو في الواقع خارج نطاق مراعاة العناصر الخمسة وليس من أجل الجمالية ، لأن المعدن يضر بالرؤساء.

في غرف الفندق ، عادة ما يتم وضع الثلاجة في خزانة خشبية. إذا كان المعدن يضر بك في تحليل المصير ، فيمكنك الرجوع إلى تغطي الثلاجة لأنها الأفضل بالنسبة لك.

موقع الثلاجة الأنسب في المطبخ وفق فنغ شوي

أين تضع الثلاجة؟

بشكل عام ، يتم وضع الثلاجة في المطبخ. إذا كان هناك مساحة كافية ، فمن الأفضل أن تضع ثلاجتك في المطبخ. نظرًا لأن المطبخ هو المكان الذي تسود فيه النار وتقييده المعدن ، فسيتم تقييد خاصية الثلاجة المعدنية بالمطبخ بينما ستستهلك الثلاجة خاصية النار في المطبخ، وهو أمر جيد لتوازن العناصر الخمسة في مطبخك ويمكن أن تجلبه لك حظا سعيدا في كسب المال. ومع ذلك ، تذكر أنه لا يجب أن يكون باب ثلاجتك مواجهًا للموقد مباشرةً.

إذا كانت ثلاجتك في غرفة المعيشة ، فلا تضعها في اتجاه المطبخ ، وإلا فقد تسبب نزاعات وصراعات عائلية.

موقع الثلاجة الأنسب في المطبخ وفق فنغ شوي

كيف تختار لون الثلاجة؟

يمكن أن يخفف لون الثلاجة من تأثيرها على مصيرك إلى حد ما ، وكذلك يحسن حظك إذا كان مصيرك يفضل المعدن. العلاقة بين الألوان والعناصر الخمسة هي كما يلي:

المعادن: سلسلة بيضاء وحليب الأبيض

الخشب: سلسلة السماوي والأخضر والأزرق السماوي

الماء: سلسلة الأزرق الداكن

النار: سلسلة الاحمر والبنفسجي

الأرض: سلسلة الاصفر والاصفر الترابي

إذا كان المعدن ضارًا بمصيرك ، فيمكنك اختيار سلسلة الاحمر والارجواني التي تنتمي إلى النار أو سلسلة الأخضر التي تنتمي إلى الخشب لإضعاف التأثير المعدني للثلاجة والتأثير السلبي على حظك. إذا كان المعدن مفيدًا لك في تحليل المصير ، فيمكنك اختيار سلسلة الابيض والحليبي أو سلسلة الأصفر والأصفر الترابي لأن الأرض تولد المعادن ويمكن أن تعزز حظك الجيد.

موقع الثلاجة الأنسب في المطبخ وفق فنغ شوي

حجم الثلاجة

يرتبط حجم الثلاجة ارتباطًا وثيقًا بمساحة المطبخ أو غرفة المعيشة الخاصة بك ويجب أن يكون متناسبًا بشكل مباشر مع الأخيرة أو قد يتسبب في نزاع مالي. بالنسبة للمطبخ أو غرفة المعيشة الكبيرة ، من الأفضل اختيار ثلاجة ببابين بينما بالنسبة لمطبخ صغير أو غرفة معيشة ، من الأفضل اختيار ثلاجة بباب واحد.

فينج شوي محاذير الثلاجة

1. الثلاجة تنتمي إلى الماء بينما الموقد ينتمي إلى النار. نظرًا لعدم توافق النار والماء ، يجب ألا تكون الثلاجة قريبة من الموقد. تطلق الثلاجة الهواء البارد بينما يصدر الموقد الحرارة الساخنة ، مما سيؤثر على صحة الجهاز الهضمي ويسبب صراعات عائلية.

2. يجب ألا تكون الثلاجة مقابل باب منزلك ؛ خلاف ذلك ، فإن تدفق الهواء المعاكس سيؤدي إلى عدم استقرار الحظ في الثروة، وحتى الخسائر المالية. عندما تفتح الثلاجة ، فإنها ستطلق كتلة من الهواء البارد وإذا واجهت الثلاجة بابك ، فسوف تتداخل مع الهواء داخل غرفتك ، مما يتسبب في تأثير سلبي على أسرتك ويؤدي إلى خسائر مالية.

3. لا تضع الأجهزة الأخرى أو الأشياء على الثلاجة. قد يضع بعض الناس فرن الميكروويف والفرن والعصارة والأجهزة الصغيرة الأخرى فوق الثلاجة. فيما يتعلق بـ فنغ شوي، يمكن للكهرومغناطيسية المنبعثة من الأجهزة أن تحرك الهواء وتسبب آثارًا ضارة على صحتك. تراكم الأشياء هو أمر سيء لتجميع الثروة. حافظ على الجزء العلوي من الثلاجة نظيفًا ومرتبًا.

4. في الحياة اليومية ، يُقترح عليك تنظيف الثلاجة بانتظام ، وذلك لتقليل تكاثر البكتيريا ولتعزيز حظك.

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