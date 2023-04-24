ميني بيتزا بالفلفل الحلو وجبن الماعز

البوابة - بيتزا صغيرة بالفلفل الحلو - عجينة ريفية مع إضافات لذيذة - وجبة خفيفة رائعة من جميع النواحي. توفر البابريكا الكثير من فيتامين سي ، بينما تحتوي الطماطم والريحان على مواد نباتية ثانوية قيمة مثل الليكوبين.

المكونات:

طريقة التحضير:

اخلط الدقيق والملح في وعاء. اصنع حفرة في وسط الخليط. فتت الخميرة في الحفرة ، وأضف كوبًا واحدًا من الماء الدافئ والعسل واخلطها جيدًا من المنتصف إلى الخارج. نضيف زيت الزيتون ونعجن حتى تنضج العجينة .

اقلب العجينة على سطح عمل مرشوش بالقليل من الطحين واعجن بيديك حتى تنضج العجينة ، حوالي 5 دقائق. توضع العجينة في وعاء ، تغطى وتترك لترتفع في مكان دافئ حتى تتضاعف في الحجم ، 40-45 دقيقة .

يغسل الفلفل ، يمسح حتى يجف ، يقطّع إلى أرباع وتزال البذور. توضع الفلفل ، مع قشره لأعلى ، على صينية خبز. تحمص تحت شواية فرن مسخنة مسبقًا أو مشواة حتى يتحمص القشر.

يوضع الفلفل في وعاء ويغطى بغلاف بلاستيكي. دع البخار لمدة 10 دقائق. في هذه الأثناء ، تشطف الطماطم ، تمسح وتقطّع إلى شرائح رفيعة. تفتت جبن الماعز. تُرفع القشرة عن الفلفل وتُقطّع إلى شرائح رفيعة .

تعجن العجينة وتقسم إلى 8 أجزاء متساوية. على سطح مرشوش بالطحين، شكلي كل جزء من العجين على شكل كرة واتركيها تتضاعف لمدة 10 دقائق. ثم قم بتدوير كل كرة في قرص بسمك 1/2 بوصة تقريبًا. توضع أقراص العجين على صينية خبز مطحونة بالدقيق .