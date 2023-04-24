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ميني بيتزا بالفلفل الحلو وجبن الماعز

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 24 نيسان / أبريل 2023 - 02:00
ميني بيتزا بالفلفل الحلو وجبن الماعز
ميني بيتزا بالفلفل الحلو وجبن الماعز

البوابة - بيتزا صغيرة بالفلفل الحلو - عجينة ريفية مع إضافات لذيذة - وجبة خفيفة رائعة من جميع النواحي. توفر البابريكا الكثير من فيتامين سي ، بينما تحتوي الطماطم والريحان على مواد نباتية ثانوية قيمة مثل الليكوبين.

ميني بيتزا بالفلفل الحلو وجبن الماعز

المكونات:

ميني بيتزا بالفلفل الحلو وجبن الماعز

  • 7 أونصات من طحين المعجنات
  • 7 أونصات من دقيق القمح الكامل
  • نصف ملعقة صغيرة ملح البحر
  • 1 مكعب خميرة طازجة
  • 1 ملعقة كبيرة عسل
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • 3 فلفل برتقال
  • 1 طماطم كبيرة من لحم البقر
  • 6 أونصات من جبن الماعز الطازج
  • ملح وفلفل
  • 3 أغصان ريحان
  • 3 ملاعق كبيرة زيت جوز

طريقة التحضير:

  1. اخلط الدقيق والملح في وعاء. اصنع حفرة في وسط الخليط. فتت الخميرة في الحفرة ، وأضف كوبًا واحدًا من الماء الدافئ والعسل واخلطها جيدًا من المنتصف إلى الخارج. نضيف زيت الزيتون ونعجن حتى تنضج العجينة.
  2. اقلب العجينة على سطح عمل مرشوش بالقليل من الطحين واعجن بيديك حتى تنضج العجينة ، حوالي 5 دقائق. توضع العجينة في وعاء ، تغطى وتترك لترتفع في مكان دافئ حتى تتضاعف في الحجم ، 40-45 دقيقة.
  3. يغسل الفلفل ، يمسح حتى يجف ، يقطّع إلى أرباع وتزال البذور. توضع الفلفل ، مع قشره لأعلى ، على صينية خبز. تحمص تحت شواية فرن مسخنة مسبقًا أو مشواة حتى يتحمص القشر.
  4. يوضع الفلفل في وعاء ويغطى بغلاف بلاستيكي. دع البخار لمدة 10 دقائق. في هذه الأثناء ، تشطف الطماطم ، تمسح وتقطّع إلى شرائح رفيعة. تفتت جبن الماعز. تُرفع القشرة عن الفلفل وتُقطّع إلى شرائح رفيعة.
  5. تعجن العجينة وتقسم إلى 8 أجزاء متساوية. على سطح مرشوش بالطحين، شكلي كل جزء من العجين على شكل كرة واتركيها تتضاعف لمدة 10 دقائق. ثم قم بتدوير كل كرة في قرص بسمك 1/2 بوصة تقريبًا. توضع أقراص العجين على صينية خبز مطحونة بالدقيق.
  6. تقسم الطماطم والفلفل وجبن الماعز على أقراص العجين. تتبل بالملح والفلفل. تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على حرارة 450 درجة فهرنهايت حتى تصبح القشرة ذهبية اللون ، حوالي 15 دقيقة. يغسل الريحان ، ويرج حتى يجف ، تقطف الأوراق وترش على البيتزا البيتزا مع بزيت الجوز وتقدّم.

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