البوابة - بيتزا صغيرة بالفلفل الحلو - عجينة ريفية مع إضافات لذيذة - وجبة خفيفة رائعة من جميع النواحي. توفر البابريكا الكثير من فيتامين سي ، بينما تحتوي الطماطم والريحان على مواد نباتية ثانوية قيمة مثل الليكوبين.
ميني بيتزا بالفلفل الحلو وجبن الماعز
المكونات:
- 7 أونصات من طحين المعجنات
- 7 أونصات من دقيق القمح الكامل
- نصف ملعقة صغيرة ملح البحر
- 1 مكعب خميرة طازجة
- 1 ملعقة كبيرة عسل
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- 3 فلفل برتقال
- 1 طماطم كبيرة من لحم البقر
- 6 أونصات من جبن الماعز الطازج
- ملح وفلفل
- 3 أغصان ريحان
- 3 ملاعق كبيرة زيت جوز
طريقة التحضير:
- اخلط الدقيق والملح في وعاء. اصنع حفرة في وسط الخليط. فتت الخميرة في الحفرة ، وأضف كوبًا واحدًا من الماء الدافئ والعسل واخلطها جيدًا من المنتصف إلى الخارج. نضيف زيت الزيتون ونعجن حتى تنضج العجينة.
- اقلب العجينة على سطح عمل مرشوش بالقليل من الطحين واعجن بيديك حتى تنضج العجينة ، حوالي 5 دقائق. توضع العجينة في وعاء ، تغطى وتترك لترتفع في مكان دافئ حتى تتضاعف في الحجم ، 40-45 دقيقة.
- يغسل الفلفل ، يمسح حتى يجف ، يقطّع إلى أرباع وتزال البذور. توضع الفلفل ، مع قشره لأعلى ، على صينية خبز. تحمص تحت شواية فرن مسخنة مسبقًا أو مشواة حتى يتحمص القشر.
- يوضع الفلفل في وعاء ويغطى بغلاف بلاستيكي. دع البخار لمدة 10 دقائق. في هذه الأثناء ، تشطف الطماطم ، تمسح وتقطّع إلى شرائح رفيعة. تفتت جبن الماعز. تُرفع القشرة عن الفلفل وتُقطّع إلى شرائح رفيعة.
- تعجن العجينة وتقسم إلى 8 أجزاء متساوية. على سطح مرشوش بالطحين، شكلي كل جزء من العجين على شكل كرة واتركيها تتضاعف لمدة 10 دقائق. ثم قم بتدوير كل كرة في قرص بسمك 1/2 بوصة تقريبًا. توضع أقراص العجين على صينية خبز مطحونة بالدقيق.
- تقسم الطماطم والفلفل وجبن الماعز على أقراص العجين. تتبل بالملح والفلفل. تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على حرارة 450 درجة فهرنهايت حتى تصبح القشرة ذهبية اللون ، حوالي 15 دقيقة. يغسل الريحان ، ويرج حتى يجف ، تقطف الأوراق وترش على البيتزا البيتزا مع بزيت الجوز وتقدّم.
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