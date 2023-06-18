البوابة - ميني وافل مع كريمة الأفوكادو والفجل، وصفة شهية مالحة، سريعة التحضير. وعلى عكس الوافل التقليدي فهذه الوصفة ليست حلوة. يمكنك تحضير 20 قطعة وافل صغيرة من الخليط.

الأفوكادو فاكهة متعددة الاستخدامات يمكن الاستمتاع بها بعدة طرق مختلفة. يمكن أن تؤكل نيئة أو مطبوخة أو تضاف إلى العصائر والسلطات والسندويشات. كما أنها غنية بالعناصر الغذائية التي تقدم العديد من الفوائد الصحية. ومن أهم فوائد الأفوكادو:

صحة القلب: الأفوكادو مصدر جيد للدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي ثبت أنها تساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL (الضار) ورفع الكوليسترول HDL (الجيد). هذا يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

الأفوكادو مصدر جيد للدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي ثبت أنها تساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL (الضار) ورفع الكوليسترول HDL (الجيد). هذا يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. إنقاص الوزن: الأفوكادو من الأطعمة الغنية بالألياف ، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وقد تساعد في إنقاص الوزن.

الأفوكادو من الأطعمة الغنية بالألياف ، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وقد تساعد في إنقاص الوزن. صحة الجلد: الأفوكادو مصدر جيد لفيتامين C وفيتامين E ، وكلاهما من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية بشرتك من التلف. كما أنها تحتوي على لوتين وزياكسانثين ، وهما من الكاروتينات التي يمكن أن تساعد في حماية عينيك من التلف.

الأفوكادو مصدر جيد لفيتامين C وفيتامين E ، وكلاهما من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية بشرتك من التلف. كما أنها تحتوي على لوتين وزياكسانثين ، وهما من الكاروتينات التي يمكن أن تساعد في حماية عينيك من التلف. صحة الأمعاء: الأفوكادو مصدر جيد للألياف ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. كما أنها تحتوي على البريبايوتكس ، وهي نوع من الألياف التي تغذي البكتيريا النافعة في أمعائك.

الأفوكادو مصدر جيد للألياف ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. كما أنها تحتوي على البريبايوتكس ، وهي نوع من الألياف التي تغذي البكتيريا النافعة في أمعائك. صحة الدماغ: الأفوكادو مصدر جيد لفيتامين K المهم لصحة الدماغ. كما أنها تحتوي على حمض الفوليك ، وهو أمر مهم للنساء الحوامل.

الأفوكادو مصدر جيد لفيتامين K المهم لصحة الدماغ. كما أنها تحتوي على حمض الفوليك ، وهو أمر مهم للنساء الحوامل. الوقاية من السرطان: يحتوي الأفوكادو على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية خلاياك من التلف. أظهرت بعض الدراسات أن الأفوكادو قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان ، مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

ميني وافل مع كريمة الأفوكادو



المكونات:

الكمية تكفي لصنع 20 قطعة وافلز

2 كوب من مزيج القمح الجاهز (بسكويتات الوفل)

2 أفوكادو

1 حفنة كزبرة

1حفنة من الكرز

1 بصلة حمراء

1 ملعقة كبيرة

عصير ليمون

عجينة الوسابي

ملح البحر

8 فجل

زيت نباتي (لدهن صينية الوافل)



خطوات التحضير:

اخلطي مزيج الوافل حسب الإرشادات الموضحة على العلبة. ضعيه جانبا. يقشر الأفوكادو إلى ويقطّع الى نصفين. ينزع اللب ويهرس جيدًا باستخدام شوكة. اشطف الكزبرة والسيرفيل وجففه وقطّعه جيداً. يقشر البصل ويقطع ناعما. تخلط الأعشاب مع الأفوكادو. يضاف عصير الليمون والملح ومعجون الوسابي. يشطف الفجل وينظف ويقطع الى لفائف. يخبز الوافل في جهاز الوافل وتُدهن كل جهة منها بقليل من الزيت. توضع 2-3 نقطة على جهاز الوافل ويغلق ويفرد مع الحفاظ على مسافة بين كل قطعة. يترك لمدة 3-4 دقائق حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. يُرفع ويبرد قليلاً. تقدم مع الكريمة العشبية والفجل.

اقرأ أيضاً:

سلمون وخضار مشوية في مقلاة واحدة

قوارب الانديفي مع صلصة الأفوكادو

