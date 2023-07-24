نارسيسو رودريغيز يشعل صناعة العطور بابتكار جديد بعد عشرون عاما

تصادف الفترة الحالية الذكرى العشرون لإطلاق الأيقونة العطرية، التي رسمت الطريق للعطور بالروائح المسكية والزهرية، إنها أسطورة "نارسيسو فور هير" وصدرت في العام 2003 حيث كان إطلاق العطر الأيقوني بمثابة جانب آخر من ابتكارات دار "نارسيسو رودريغيز" العريقة وتعنى منذ تسعينيات القرن الماضي بإنتاج الملابس والإكسسوارات والتي كان نشاطها التجاري الوحيد.

لكن كانت انطلاقة الأسطورة المليئة بروائح المسك المستوحاة من الشرق إلى جانب روائح الأزهار التي تمثل روح الدار، بمثابة البداية الجديدة للدار حيث لم يحصد العطر الآراء الإيجابية والمبيعات الضخمة سوى بعد ثلاثة أشهر من طرحه في الأسواق.

العطر الجديد من نارسيسو رودريغيز يمزج الرومانسية بالحداثة والعصرية

يتألف العطر الجديد من الروح العصرية والمتجددة والجريئة التي لها القدرة الفائقة على التعبير عن ذاتها ومكنونات أفكارها، بوحي امرأة اليوم.

وهو مصمم ليكون عطرا جريئا ومتعدد الأوجه من الأزهار مع المسك المميز والنغمات الخشبية الغنية. كما تقول العلامة التجارية "قد تم إنشاء العبير الجديد لجيل جديد من النساء الواثقات واللواتي يحتضن تفردهن وصفاتهن الحقيقية.

مكونات العطر والروائح الجديدة التي أضيفت إلى العلامة

يفتتح أريج العطر النسائي الجديد بالورود، الأعشاب الحارة والماغنوليا بعصارته المعبرة عن ألق أشعة الشمس في الصباح لرائحة تبعث الأدرينالين والطاقة إلى يومك، أما قلب العطر فيتشكل بأكثر المكونات دفئا وإثارة بالأخشاب الغنية بالروائح البلسمية والدافئة التي توحي بالاستقرار جنبا إلى جنب مع البهارات الدافئة وروائح الـ"بودرة" المثيرة التي تأتي من خليط الورود والـ"بروبونيون".

أما قاعدة العطر فهي الجزء الحسي والمعبر عن أناقة العطر حيث يختتم النوتات بالمسك المميز والخاص بالدار وأعشاب منعشة تضفي عبير صباحي ليوم كامل من النشاط والقوة والأنوثة.

مصدر الإلهام وراء العطر

يقف خلف العطر الجديد امرأة واحد جمعت عناصر الإلهام كافة والتي يحلم بها المصمم حيث تشكل العارضة الأيقونية "ميكا أرجانياراز" المرأة الحديثة والعصرية والتي تبدأ يومها بالعبير الصباحي المزدحم بالروائح المختلفة التي تبعث على الطاقة والانطلاقة بلا توقف في شوارع مدين نيويورك الأسطورية وبين ضواحيها المختلفة فتمثل العارضة الأرجينتينية جوانب الحياة المختلفة من المرأة الملهمة للعلامة والعطر الجديد.

وسيتوفر العطر الجديد بحجمي 50 و 100 مل بدءًا من الأسبوع القادم في المتاجر.