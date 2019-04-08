أفضل 10 نباتات تزيد من الطاقة الإيجابية

هناك الكثير من النباتات تزيد من الطاقة الإيجابية (shutterstock.com)

من المعروف أن النباتات تستخدم عادة للتزيين المنزل او المكتب أو سطح المنزل أو الشرفة يمكن للعديد من النباتات أن تكون من النبات الطاقة الإيجابية في الغرفة وهذا ما سوف نعرضه لكم في هذا المقال.

10 نباتات تزيد من الطاقة الايجابية:

1- الريحان : يعمل نبات الريحان على تنقية الهواء الموجود بالغرفة بشكل جيد ، وذلك يرجع إلى قيامه بمنح الأكسجين للمكان لمدة زمنية تصل إلى 20 ساعة يومياً مما يساهم في امتصاص الغازات الخطيرة في الهواء المحيط ، و بالتالي جذب الطاقة الايجابية .

2- زهرة المسك الليلي: هذا النبات يعمل على تحسين المزاجية بالعلاوة إلأى الجسم ، وذلك يرجع لقيامه بالتعزيز من التدفق الخاص بالطاقة الايجابية علاوة على تجديده للهواء في الأماكن المغلقة مما ينتج عنه توفير عامل الطمأنينة ، والراحة النفسية مما يسهل أيضاً عملية الخلود إلى النوم، ومن المفضل القيام بوضعه في مكاناً مظلماً سواء في المنزل أو في المكتب.

3- اللبلاب: يعد اللبلاب من إحدى أنواع النباتات المنزلية التي من خلالها نتمكن من تصفية الهواء من الطاقة السلبية، وبالتالي نشر الطاقة الايجابية بالمكان، وهو يعد من إحدى النباتات الأكثر فعالية في خلق بيئة أكثر إيجابية ، وأمناً مما يحقق الاسترخاء، و الهدوء .

4- نبات فوتس الذهبي: يعد تلك الزهور من أحد أهم أجهزة التنقية الطبيعية بل، والأكثر فعالية في عالم النباتات هذا بالعلاوة إلى تميزها بسرعة نموها مما يساهم، وبصورة جيدة في نشر الطاقة الايجابية بالمكان الموجودة به .

5- النعناع : إلى جانب الفوائد الصحية المعروفة عنه تأتي عملية استخدامه أيضاً في توفير الطاقة الايجابية في المنزل إذ يساعد نبات النعناع بصورة جيدة في توفير تلك البيئة المتجددة بالمنزل نتيجة قضاءه على الملل، والروتين مما يؤدي في النهاية إلى التخلص من الطاقة السلبية .

6- نبات الزعتر : كان قد جرى منذ القدم استعمال نبات الزعتر في التخلص من الطاقة السلبية، و محاربتها بفعالية كنتيجة لقيامه بمنع الكوابيس (الأحلام المفزعة)علاوة على تعزيزه للثقة بالنفس مما يعمل على زيادة الطاقة الايجابية في المكان.

7- شجرة الكينا: تتميز تلك النوعية من النباتات بالقدرة الجيدة على التخلص من المشاعر السلبية، والتي عادةً ما ترتبط بتوتر مزاج الأشخاص ، ولهذا السبب فإن هذا النوع من النباتات يعد النوع المثالي من أجل تحسين عملية النوم بالإضافة إلى إطلاق الطاقة الايجابية في المكان .

8- نبات الأوركيد: يأتي هذا النبات في الأصل على شكل مجموعة متنوعة من الأشكال ، و الأحجام، وهو له رائحة جميلة، وممتعة تعمل، وبوتيرة ممتازة على تحسين المزاجية، وبالتالي نشر الطاقة الايجابية هذا بالعلاوة على قيامه بإطلاق الأكسجين ليلاً من أجل المحافظة على تجديد الهواء .

9- اللافندر: من المعروف أن اللافندر مساعداً جيداً في الحد من الاكتئاب، وتحقيق توازن للعواطف، وذلك بشكل خاص عند القيام بإضافته إلى الوسادة الخاصة بعملية النوم، وهو من أحد المواد المفيدة في جلب الطاقة الايجابية.

10- الصبار : يجلب نبات الصبار الطاقة الايجابية بدرجة كبيرة علاوة على احتوائه على مجموعة من الخصائص الصحية الهامة، ويفضل وضعه بالقرب من أشعة الشمس المباشرة، وبداخل وعاء يحقق له النمو الصحي.

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