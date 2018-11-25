نبات الكولا وأهم فوائده!

لابد أن اسم ثمرة الكولا غير مألوف بالنسبة إلى الكثير لدينا، إلا أنه تعد ثمرة الكولا ذات استخدام كبير في تنكيه المشروبات والعصائر.

تتكون بشكل أساسي من الكافئين، كما تدخل في مشروب الكولا.

من تأثيرات ثمرة الكولا :

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1-منبه عصبي (تنشط الجملة العصبية المركزية) بسبب احتوائها على الكافئين.

2-مدر بولي.

3-تحسين عملية الهضم والتخلص من الغازات والنفخة المزعجة بالنسبة للكثيرين.

4-لها دور في إنقاص الوزن كون الكافئين الداخل في تركيبها يعمل على إحساس الامتلاء والشبع وإنقاص الجوع.

5-تنشيط التنفس.

تحذير:

الكافئين يعبر المشيمة لذلك على الحوامل تجنبها.

تجنبها من قبل مرضى القلب والضغط بسبب احتوائها على الكافئين الذي يؤدي إلى ارتفاع الضغط.