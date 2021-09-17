نشاطات تعزز قدرات طفلك العقلية

من الضروري أن يتمتع الأطفال بأسلوب حياة صحي في سنوات النمو الأولى وينخرطوا في الأنشطة التي يمكن أن تعزز قدراتهم المعرفية، ولذلك جلبنا لكِ فيما يلي أنشطة من شأنها تعزيز قدرات طفلك العقلية:

حل الألغاز

ثبت أن حل الألغاز يعزز مستويات الدوبامين في الدماغ، ويمكنك بكل سهولة العثور على الألغاز المناسبة لعمر طفلك، لتعزيز قدرته على حل المشاكل.

المسابقات الذهنية

تساعد المسابقات الذهنية والعاب الذكاء على تمرين الدماغ وشحذ القدرات المعرفية وتحسين الذاكرة في سنوات الطفولة الأولى.



التركيز على الرياضيات

قد لا يحب طفلك مسائل الرياضيات، ولكن الحقيقة أنها مهارة معرفية جيدة، حيث تساعد عمليات الجمع والطرح على تعزيز قدرته على حل المشكلات والاستنتاج.

اليوجا

لا تعزز الرياضة الصحة الجسدية واللياقة فقط بل تعزز الدماغ أيضا من خلال تحسين تدفق الأكسجين إلى المخ.

اللغات

إذا كنتِ تريدين تعزيز ذكاء طفلك، علميه لغة جديدة، فقد ثبت علميًا الآن أن الأطفال الذين يعرفون لغتين هم أذكى من أولئك الذين يجيدون لغة واحدة.

المهارات الإبداعية

يساعد تطوير المهارات الفنية على الحفاظ على شباب العقول وحيوتها، فضلا عن تطوير القدرات المعرفية مثل القدرة على الابتكار والإبداع.

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