للفتيات: 4 نصائح لتجنب رائحة العرق أثناء الدورة الشهرية

استعملي صابوناً خالياً من الملونات أو صابوناً طبياً أو مواد ينصحك بها الطبيب

تتعرض الفتاة في فترة المراهقة لكثير من التغيرات الجسديَّة والنفسيَّة والمؤثرات من حولها، وتبدأ باستقاء معلوماتها من وسائل عديدة منها الأهل والصديقات والمدرسة، ووسائل الإعلام المختلفة بما فيها الإنترنت، لذلك لا بد من توعيتهنَّ وبخاصة من قبل أمهاتهنَّ، بدءاً من وسائل العناية الصحيَّة والنظافة الشخصيَّة التي يجب اتباعها من هذه السن. ولمعرفة كيف تحافظ المراهقة على المناطق الحسَّاسة ومتى يبدأ الاهتمام بها..

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بداية أوضحت اختصاصيَّة الجلديَّة والتجميل الدكتورة سهى حج إبراهيم أنَّ الفتاة عند البلوغ تصبح الغدد لديها أكثر نشاطاً، فيكثر تعرق الإبطين وتصبح الأعضاء التناسليَّة أكثر إفرازاً، وعندما يلامس هذا العرق البكتيريا الموجودة على الجلد يسبب رائحة مزعجة، ولإزالة العرق والبكتيريا ما عليك سوى الاستحمام بانتظام، خاصة بعد نشاط عضلي مجهد كالرياضة، ومن المفضل بعد الاستحمام وضع مستحضر مزيل لرائحة العرق وارتداء ملابس نظيفة، وفي الأيام الصيفية ينصح بالاستحمام يومياً.



لتتجنبي رائحة العرق

• تجنَّبي ارتداء ثياب ضيِّقة لمدَّة طويلة، فإنَّها تساعد عن طريق الاحتكاك على زيادة حرارة ورطوبة الجلد، وبالتالي حدوث التهابات فطريَّة وتغير في لون الجلد. وارتدي ثياباً داخليَّة قطنيَّة وليس من قماش اصطناعي أو نيلون.

• اغسلي الثياب الداخليَّة على حدة، وبمسحوق لطيف على حرارة 60 درجة وما فوق «الحرارة الملائمة للقضاء على أشكال محتملة من الفطريات العنيدة، وبعض الجراثيم».

• لا تستعيري أو تستعملي منشفة أو إسفنجة أو ثياباً داخليَّة من غيرك حتى ولو أختك.

• غيري ثيابك الداخليَّة على الأقل مرتين في اليوم وهو أمر ضروري جداً.



أثناء الدورة الشهرية

• استعملي فوطاً صحيَّة من النوع الجيد التي يكون سطحها الملامس للجلد ناعماً وليس خشناً.

• قومي بتغيير الفوطة بشكل دوري، مثلاً كل 3 أو 4 ساعات، وتغيير الفوطة بعد كل دخول للحمام.



الجسم كاملاً

• الاغتسال الدائم بالصابون بطريقة عنيفة يفسد طبقة الجلد الواقية، فتجف البشرة وتصبح خشنة وحسَّاسة. لذلك يجب استعمال الصابون المناسب لنوع البشرة دائماً، وتجفيفه بعد الاغتسال.

• لا تستعملي أي مادة كيميائيَّة لا سيما إذا كانت قويَّة جداً، ولا تستعيني بأي نوع من المطهرات القويَّة للبنات.

• استعملي صابوناً وكريمات وزيوتاً تتلاءم مع عمرك كفتاة وذات حموضة معتدلة (pH7)، كيلا تؤثر في الحموضة الطبيعيَّة للجلد.

• استعملي صابوناً خالياً من الملونات أو صابوناً طبياً أو مواد ينصحك بها الطبيب.

• اغتسلي جيداً بالماء عندما تنتهين من الاستحمام. ولا تغالي في الاستحمام بالزيوت العطريَّة، فبعض مزيلات الروائح القويَّة تسبب الإحمرار والحكة والحساسيَّة. لذلك تجنبي استعمالها لتخفي الروائح الكريهة، وتجنبي استعمال المواد المعطرة لإخفاء الأوساخ.



في الأماكن العامَّة

• لا تمسكي مسكة المراحيض أو غطاءها بيديك قبل القيام بتنظيف هذه المنطقة الحساسة.

• لا تجلسي على غطاء مرحاض استعمله شخص آخر من دون أن تطهريه بالديتول إن أمكن؛ لأنَّ هذه الحركة أساس معظم الالتهابات.

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