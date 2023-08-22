البوابة - بعد أسابيع قليلة سيكون الأطفال على موعد مع العودة إلى المدرسة فهل قمت بتحضيرهم نفسياً وجسدياً لاستقبال عام جديد؟ تعالوا معنا نستعرض أهم النصائح حول كيفية تحضير الأطفال للعودة إلى المدرسة:

نصائح تحضير الأطفال للعودة إلى المدرسة

النصائح:



ابدأ التخطيط مبكرًا. سيمنحك هذا وقتًا كافيًا لإنجاز كل شيء ، مثل شراء اللوازم المدرسية وقص الشعر وتحديد مواعيد الطبيب.

كن منظمًا. ساعد طفلك على إنشاء مخطط أسبوعي أو قائمة مهام لمساعدته على البقاء على المسار الصحيح.

تجاوز الروتين المدرسي. تحدث إلى طفلك حول ما يمكن توقعه في اليوم الأول من المدرسة ، مثل الوقت الذي يحتاجون فيه للاستيقاظ ، وما يحتاجون إلى حزمه لتناول طعام الغداء ، والأنشطة التي سيقومون بها.

تأكد من حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم. يوصي معظم الخبراء بأن يحصل الأطفال على 10-12 ساعة من النوم كل ليلة.

ساعد طفلك على تناول وجبة فطور صحية. ستمنح وجبة الإفطار الصحية طفلك الطاقة التي يحتاجها لبدء يومه.

شجع طفلك على ممارسة الرياضة. التمرين هو وسيلة رائعة لتخفيف التوتر وتحسين التركيز.

تحدث إلى طفلك عن مشاعره. قد يكون بعض الأطفال متحمسين للعودة إلى المدرسة ، بينما قد يشعر الآخرون بالتوتر أو القلق. دع طفلك يعرف أنه من الطبيعي أن يشعر بهذه الأشياء وأنك موجود لدعمهم.

كن إيجابيا ومشجعا. دع طفلك يعرف أنك تؤمن به وأنك متحمس له لبدء هذا الفصل الجديد في حياته.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية حسب الفئات العمرية المحددة:

مرحلة ما قبل المدرسة: ساعد طفلك الصغير في التدرب على كتابة الأحرف والأرقام والألوان. يمكنك أيضًا القراءة لهم وغناء الأغاني عن المدرسة.

ساعد طفلك الصغير في التدرب على كتابة الأحرف والأرقام والألوان. يمكنك أيضًا القراءة لهم وغناء الأغاني عن المدرسة. روضة الأطفال: ساعد طفلك على تعلم كيفية حزم حقيبة الظهر الخاصة بهم والاستعداد للمدرسة في الصباح. يمكنك أيضًا التدرب على كتابة أسمائهم وقراءة كلمات مرئية بسيطة.

ساعد طفلك على تعلم كيفية حزم حقيبة الظهر الخاصة بهم والاستعداد للمدرسة في الصباح. يمكنك أيضًا التدرب على كتابة أسمائهم وقراءة كلمات مرئية بسيطة. طلاب المدارس الابتدائية: ساعد طالب مدرستك الابتدائية على البقاء منظمًا عن طريق تصنيف المجلدات ودفاتر الملاحظات الخاصة بهم. يمكنك أيضًا مساعدتهم في إنشاء جدول دراسي وتعلم كيفية إدارة وقتهم.

ساعد طالب مدرستك الابتدائية على البقاء منظمًا عن طريق تصنيف المجلدات ودفاتر الملاحظات الخاصة بهم. يمكنك أيضًا مساعدتهم في إنشاء جدول دراسي وتعلم كيفية إدارة وقتهم. طلاب المدارس المتوسطة: قد يبدأ طلاب المدارس المتوسطة في تجربة المزيد من الاستقلالية. ومع ذلك ، لا يزال من المهم الاستمرار في المشاركة في حياتهم وتقديم الدعم. يمكنك مساعدتهم في واجباتهم المدرسية ، والتحدث معهم عن يومهم ، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة اللامنهجية.

قد يبدأ طلاب المدارس المتوسطة في تجربة المزيد من الاستقلالية. ومع ذلك ، لا يزال من المهم الاستمرار في المشاركة في حياتهم وتقديم الدعم. يمكنك مساعدتهم في واجباتهم المدرسية ، والتحدث معهم عن يومهم ، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة اللامنهجية. طلاب المدارس الثانوية: يواجه طلاب المدارس الثانوية الكثير من التغييرات ، على الصعيدين الأكاديمي والاجتماعي. كن موجودًا للاستماع إليهم وتقديم التوجيه. يمكنك أيضًا مساعدتهم في طلبات الالتحاق بالجامعة والمساعدات المالية.

بغض النظر عن عمر طفلك ، من المهم أن تبدأ في إعداده للعودة إلى المدرسة مبكرًا. باتباع هذه النصائح ، يمكنك مساعدتهم على الانتقال السلس والناجح إلى المدرسة.



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