نصائح تسهّل اختيار الملابس لصاحبات الجسد الممتلىء

تواجه صاحبات الجسم الممتلئ المزيد من الصعوبة في إيجاد الملابس الملائمة لأجسامهن. حتى أن كثيرات يشعرن باليأس في هذه الحالة، خصوصاً عندما يبدو أن الموضة خلقت سوقاً استهلاكياً يلبّي صاحبات الجسم النحيل. لكن في الواقع ليس هذا صحيحاً، ففي الموضة ما يلائم الجميع، أياً كان شكل الجسم، ويبقى السر في حسن اختيار ما يناسب الجسم لإبراز أجمل ما فيه، وتجنب ما لا يلائمه.



لا يعني أن يكون الجسم ممتلئاً الاضطرار إلى إهمال المظهر والشعور باليأس حيال إمكانية إيجاد الملابس الملائمة. في الواقع، ثمة اختيارات عديدة متوافرة لك إذا كان جسمك ممتلئاً، لكن يبقى الأهم أن تحسني الاختيار وألا تجذبك تلك الملابس التي لا تلائمك مهما بدت لك جميلة.

من الضروري أن تعرفي أنه ثمة ألوان تبرز مواضع معينة في جسمك وتلفت الأنظار إليها. الألوان الداكنة تُخفي، بينما يمكن أن تساعد الألوان الفاتحة على إبراز المواضع الأجمل لديك. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تبرزي خصرك بوضع حزام فاتح اللون مع قميص أسود. كما يمكن أن ترتدي سروالاً داكناً لتخفي القسم الأسفل إذا كان ممتلئاً.



من جهتها، فإن النقوش الكبيرة تجعل جسمك يبدو أكثر امتلاء، فيما تكون للنقوش الصغيرة نتيجة معاكسة. فبدلاً من اختيار فستان بنقوش الأزهار الكبيرة يمكن اختيار ذاك المزين بأزهار ناعمة. مع الإشارة إلى أنه ثمة استثناءات أحياناً.

كما تبدو الملابس المزيّنة بخطوط عمودية اختياراً جيداً لك إذا كان جسمك ممتلئاً، بعكس تلك التي بخطوط أفقية ، وقد تزيد من عرض الجسم. إذا أردت أن يبدو القسم الأعلى من جسمك أكبر حجماً، ما عليك إلا أن ترتدي قميصاً بخطوط أفقية.



تجنبي الكشاكش والطبقات المتعددة إذا كنت لا تريدين أن يبدو جسمك أكثر امتلاءً. في المقابل، يمكن أن ترتديها في موضع معين تريدين أن تبرزيه أو ترغبين بأن يبدو أكبر حجماً، كالصدر مثلاً. لكنها غالباً ما تزيد من ضخامة الجسم رغم أنها تبدو جميلة عند الأكمام في معظم الأحيان.



ولا تقللي من أهمية الملابس الداخلية لإطلالة أنيقة وجميلة؛ فهي تشكل أساساً لا يمكن التهاون فيه. عندما ترتدين ملابس داخلية لا تلائمك من الطبيعي أن ينعكس ذلك سلباً على مظهرك. واحذري من اختيار الملابس الداخلية الضيقة بل يجب أن يكون المقاس ملائماً لك لإطلالة أجمل.



إذا كان جسمك بشكل إجاصة احذري السراويل التي تتسع عند القدمين؛ إذ تبدو هذه السراويل أجمل على من تتمتع بجسم أكثر نحولاً. كما يجب أن تتجنبي التنانير الضيّقة. واختاري الجينز الداكن الضيق؛ فهو يجعلك تبدين أكثر نحولاً.

يمكن أن تختاري كثيراً من الأكسسوارات الجميلة والكبيرة الحجم التي قد لا تلائم من تتمتع بجسم نحيل أو أصغر حجماً. في المقابل يجب ألا تختاري الأقراط الصغيرة لأنها لن تبرز بشكل جيد. واختاري حقيبة اليد الكبيرة، فهي تلائمك وأكثر، وقد تجعلك تبدين أصغر حجماً.

كذلك، لا تختاري الملابس الواسعة؛ فبعكس ما يتصور كثيرون، تزيد الملابس الواسعة من حجم جسمك، ويجب ألا تلجأي إليها لتخفي زيادة وزنك. من هنا أهمية اختيار ملابس تلائم مقاسك.



ولا تختاري الملابس الضيقة التي بمقاس صغير؛ فقد تشعرين بالانجذاب إلى هذه الملابس. يعتبر هذا من الأخطاء التي يمكن أن تقعي فيها لاعتبارها تبرز المواضع التي تتكدس فيها الدهون في جسمك. لا تتقيّدي باللون الأسود؛ إذ صحيح أنه يجعلك تبدين أصغر حجماً وأكثر نحولاً، لكن هذا لا يعني أنه اللون الوحيد الذي يمكن أن تعتمديه لتكون إطلالاتك كلّها بهذا اللون. هناك ألوان عديدة تبرز جمال إطلالتك. اختاري منها تلك المفضلة لك على أن تبتعدي عن ألوان الباستيل.

قد تبحثين عن الأحذية المريحة المسطحة كما تفعل كثيرات. لكن في الواقع؛ فإن الأحذية الرياضية وتلك المسطحة بأنواعها تجعل الساقين تبدوان أقصر. أيضاً قد يبدو جسمك أكثر امتلاءً وهذا ما تحاولين تجنبه. حاولي قدر الإمكان انتعال الأحذية ذي الكعب العالي فتجعل جسمك يبدو أكثر نحافة وقامتك أكثر طولاً.

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