نصائح تمكنك من السيطرة على الجوع الليلي في الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس يسعى الكثير لتناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية بكميات كبيرة، وذلك للحصول على التدفئة اللازمة، ولكن ذلك يتسبب في زيادة الوزن، ويهدد بالسمنة.

وأكثر وقت يعاني فيه الفرد من الجوع هو الليل، وهناك العديد من النصائح التي تساهم في تقليل الشعور بالجوع ليلًا في فصل الشتاء.

زيادة الشعور ببرودة الطقس ليلًا في فصل الشتاء، تدفع بعض الأشخاص إلى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بكميات كبيرة، لتدفئة الجسم، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة المفرطة.في السطور التالية، يستعرض "الكونسلتو" نصائح لتقليل الشعور بالجوع ليلًا في فصل الشتاء،

.1- إدارة التوترلمكافحة التوتر الذي يزيد من الرغبة في تناول الطعام، بسبب ارتفاع مستويات هرمون الكوريتزول بالجسم، احرص على احتساء المشروبات العشبية وممارسة تمارين التأمل، مثل اليوجا والتنفس العميق، لتهدئة الأعصاب والشعور بالاسترخاء.



2- المشي يلعب المشي دورًا كبيرًا في كبح الشهية وفقدان الوزن، لذلك فهو من التمارين الرياضية التي يمكن الاعتماد عليها لتجنب تناول الطعام ليلًا في فصل الشتاء.

3- تناول وجبة العشاءتخطي وجبة العشاء، من العادات الغذائية الخاطئة التي تتسبب في الاستيقاظ من النوم في منتصف الليل لاستهلاك المزيد من الأطعمة، لذلك يجب الحرص على تناولها قبل التوجه إلى السرير بساعة أو ساعتين، مع مراعاة أن تكون غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، مثل الألياف والبروتين.

4- تجنب السهرأوضحت بعض الدراسات، أن السهر ليلًا يزيد من الرغبة في تناول الأطعمة، لأن قلة النوم تؤدي إلى ارتفاع هرمون الجريلين المحفز للجوع، بالإضافة إلى انخفاض هرمون اللبتين المسئول عن الشعور بالشبع.

5- تناول وجبة خفيفةإذا شعرت بالجوع بعد وجبة العشاء، يمكنك تناول وجبة خفيفة، مثل كوب زبادي أو ثمرة فاكهة أو حفنة من المكسرات، ولكن احرص على عدم النوم مباشرة، منعًا لزيادة الوزن والإصابة بالاضطرابات الهضمية.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

جميلة البوابة: علاج حكة فروة الرأس بنصائح الأيورفيدا

تعرّفي على أفضل الوصفات التجميلية حول العالم