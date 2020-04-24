نصائح جمالية لأصحاب الشعر المجعّد

للعناية بشعرك الأجعد أصول تختلف كلياً عن طريقة العناية بالشعر الأملس، بسبب تباين بنية الشعر من البصيلات. فالإفرازات الدهنية في الشعر الأملس تتوزع بالتساوي، وصولاً إلى الأطراف، بينما لا تصل هذه الافرازات إلى أطراف الشعر الأجعد بسبب خصلاته اللولبية. لذا، عليك أن تتبع هذه الخطوات التي جمعناها لك في هذا الدليل للحفاظ على صحة شعرك الأجعد وجاذبيته.

تقبّل طبيعة شعرك

لئلا يخيب ظنك، ننصحك بتجنب تقليد تسريحة النجوم الملساء، لأن طبيعة شعرك لا تسمح لك باتباعها إلا باستعمال المجفف الكهربائي بإفراط مما يزيد جفاف شعرك، أو بإخضاع شعرك للعلاجات الكيماوية لتمليس خصلاته كالكيراتين. لذا، تمتع بخصلات شعرك المتموجة ودللها باستعمالك المستحضرات التي تلبي احتياجاتها وتعزز لولبيتها.

أدوات التصفيف

إذا لم تختر أدوات التصفيف المناسبة لشعرك والمستحضرات الملائمة، طبعاً لن تحصل على تسريحة تعجبك. لذا، تخلَّ عن أدوات التصفيف غير المناسبة لطبيعة شعرك كالمشط بالأسنان الرفيعة والمتقاربة لأنه يؤذي بصيلات شعرك ويؤدي إلى تساقطه، كما يتسبب بتطايره ويمنحه مظهراً أشعث وابدله بالمشط ذي الأسنان العريضة المتباعدة، أو استخدم أصابعك لتفريق الخصلات. أما في ما يتعلق بمستحضرات التصفيف، فهذا يعتمد تماماً على التسريحة التي تريدها. فإذا أردت تسريحة محددة، ننصحك باستعمال مستحضر هلامي بقدرة تثبيت قوية، والاستعانة بالرغوة المعززة للحجم إذا أردت تسريحة متموجة حرّة.

خفف من غسل شعرك

تميل خصلات شعرك الأجعد إلى الجفاف والتطاير عادة، لذا أنت في حاجة إلى التخفيف من استعمال الشامبو الذي يسلب الشعر رطوبته، كما أن الغسل المتكرر لشعرك يحفظ إفرازاته الطبيعية ورطوبته مما يمنحه لمعاناً صحياً. ويستحسن عند غسل شعرك أن تتجنب الشامبو بالتركيبة المنقية فهي مثالية للشعر الدهني فقط. اقتن بدلاً منه شامبو بتركيبة مرطبة تعوض نقص رطوبة خصلاتك وتمنع تطايرها وتنظفها في الوقت نفسه.

لا تهمل استعمال الملطف

لنفس السبب الذي تخفف من أجله غسل شعرك بالشامبو، وهو تجنب جفاف شعرك، وبالتالي تطايره، ننصحك باستعمال الملطف أكثر وبانتظام. اختر ملطفاً لشعرك مطوراً خصيصاً لحفظ رطوبة الشعر الجاف، على ان تستعمله على الأقل ثلاث مرات أسبوعياً وأن تتركه على شعرك مدة 3 دقائق حتى يتغلغل في جذور الشعر ويرطبها في العمق. وننصحك أيضاً بأن تستعمل الملطفات التي تترك على الشعر كعناية إضافية إذا أردت الحصول على شعر متألق دائماً.

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