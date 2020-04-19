5 نصائح للحفاظ على نعومة اليدين من أضرار المعقمات

يعتبر غسل اليدين بشكل متكرر واستخدام الكحول والمواد المطهرة من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

لكن تعقيم اليدين باستمرار قد يجعلك تعاني من جفاف الجلد والحكة والتقشف والتهيج إذا كانت بشترتك حساسة، لذا عليك اتباع بعض النصائح للحفاظ على البشرة نظيفة وصحية.

وللتقليل من الآثار الجانبية لاستخدام المطرات يقدم موقع «practicebusiness» خمس نصائح:

1- اختيار نوع صابون آمن

الصابون والماء من أكثر وسائل التعقيم استخدامًا، واختيار نوع آمن للاستخدام من الصابون هو أمر ضروري، فاحرص على استخدام الصابون المكون من مواد طبيعية أو الأنواع التي تحتوي على مرطبات للجلد، وتجنب الصابون الذي يحتوي على مواد كيميائية بنسب كبيرة.

2- تجفيف الجلد بطريقة آمنة

ربما تعد عملية تجفيف اليدين بعد غسلهما هي عملية تلقائية لا نعطيها الاهتمام، لكن تجفيفهما بمنشفة قطنية دون حكهما بقسوة سوف يخبرك بالفرق، ولن يزيد من إمكانية تهيج الجلد.

3- تخلصِ من المنتجات المعطرة

على الرغم من أن منتجات العناية بالبشرة تبدو أكثر جاذبية عندما تحتوي على عطور مميزة، إلا أن تلك العطور تعتبر من مسببات الحساسية، وبما إن استخدام المطهرات يجعل بشرة اليدين أكثر عرضة للتهيج عليك استبدال تلك المنتجات بأخرى دون رائحة.

4- لا تفرط في استخدام الكحول

استخدام الكحول أو المعقمات التي تكون نسبة الكحول بها 70% سوف يجعل بشرة اليدين أكثر حساسية، لذلك لا يُفضل استخدام تلك المنتجات إلا في حالة عدم توافر الماء والصابون.

5- استخدام مرطبات طبيعية

احرصِ على استخدام كريمات مرطبة تحتوي على مواد طبيعية، هذا الأمر سيساعد بشرة اليدين على استرداد المرطبات الطبيعية التي فقدتها أثناء عملية التنظيف.