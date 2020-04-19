5 وصفات طبيعية مجربة لعلاج جفاف اليدين

اليدين أكثر أجزاء الجسم التي يتم استخدامها في الأنشطة اليومية، كما إنّ الأيدي تتعرض دائمًا للحرارة وأشعة الشّمس الضارة، هذا بالتأكيد بدوره يؤدي إلى جفافها وخشونة ملمسها، ولكن لا يجوزالبقاء على هذا الحال وعدم تخصيص عناية خاصّة باليدين ضمن الروتين اليومي، فمن الواجب دائمًا الحرص على جعل اليدين ناعمتان الملمس، بالإضافة إلى وقايتهما من علامات الشيخوخة المُبكرة والتجاعيد التي تُقبح مظهرهن.

وفي ما يأتي "موقع البوابة" يقدم لكِ 5 وصفات طبيعية لعلاج جفاف اليدين:

1- الأفوكادو:

اهرسي ثمرة من الأفوكادو ثمّ أضيفي إليها القليل من زيت الزيتون، وطبّقي الخليط على يديكِ لمدّة عشر دقائق، ثمّ اغسليهما بالماء الدافئ، يُعالج هذا الماسك احمرار بشرة اليدين وتهيجها.

2- الحليب:

اخلطي القليل من الزبادي أو الرايب الطبيعي مع زبدة الحليب والكريمة، وطبّقي الخليط على يديكِ لمدّة خمس عشرة دقيقة، ثمّ اغسليهما بالماء البارد،. ينعّم الماسك البشرة ويجدد خلاياها.

3- الشوفان:

اخلطي كمية من دقيق الشوفان مع مثلها من العسل وصفار بيضة، طبّقي الخليط على يديكِ لمدّة عشرين دقيقة، ثمّ اغسليهما بالماء البارد. ينعش هذا الماسك البشرة ويزيدها نعومة.

4- الموز:

اهرسي نص ثمرة من الموز ثمّ اخلطيها من كمية من الكريمة الطازجة، وطبّقي الخليط على يديكِ لمدّة ثلاثين دقيقة لترطيب البشرة وتغذيتها.

5- الليمون والعسل:

إذا كنت تبحثين عن ترطيب عميق وسريع للأيدي شديدة الجفاف، فمزيج الليمون والعسل هو الحل الأمثل لك. فالعسل يساعد على ترطيب البشرة بشكل فعال أما الليمون فيعمل على تفتيح لونها، ثم دلكي يديك بمزيج الليمون والعسل لمدة ٥ دقائق ثم اغسلي يدك. ولنتيجة أكثر فاعلية يمكنك إضافة القليل من السكر الأبيض للمزيج.

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