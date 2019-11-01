نصائح زوجية تجنبيها لحياة سعيدة

هناك الكثير من النصائح الشائعة عن الزواج التي لا تكون صحيحة، وقد تسبب الكثير من المشاكل إن طُبّقت، بالطبع لا ترفضي النصائح عموماً، ولكن عليكِ إعمال عقلك قبل تطبيق أي نصيحة تخص حياتك الزوجية، والتأكد من صحتها قبل تطبيقها، حتى لا تتعرضي للمشاكل. وإليكِ 4 قواعد شائعة عن الزواج أثبتت خطأها، وعليكِ تجنّبها تماماً..



1- كوني نفسك بنسبة 100%

جميعنا نرغب في أن يقبلنا شركاء حياتنا كما نحن عليه، ولكن هذا لا يعني أن تتركي العنان لعواطفك لتتحكم بتصرفاتك وردود فعلك.

بمعنى أنه إذا شعرتِ بالغضب، يمكنك إخبار زوجك عن مشاعرك، ولكن هذه المشاعر لا تبرر معاملتك السيئة له بدعوى أنكِ تتصرفين على طبيعتك، يجب أن تتحكمي بانفعالاتك.



2- افعلا كل شيء معاً

بالتأكيد يكون بين الزوجين أنشطة مشتركة حتى يتمكنا من الحفاظ على التواصل والقرب، ولكن لا بأس في أن يمتلك كل منهما مواهب وأنشطة ودوائر اجتماعية مختلفة، هذا يمنع الملل من التسلل إلى الحياة الزوجية، ويساعدكما لتحصلا على أحداث مختلفة تتحدثان عنها معاً.

إذا كان لزوجك هواية خاصة، فتمني له وقتاً رائعاً، واذهبي لممارسة هواياتك وأنشطتك الخاصة، أو استغلي الوقت للعناية بجمالك، أو مقابلة صديقاتك.



3- لا تتعاركي مع زوجك

المعارك الزوجية جزء طبيعي من الحياة الزوجية، ولكن النقطة المهمة هي أن يحدث الخلاف بين الزوجين بالطريقة الصحيحة، وأن يحافظ كل منهما على احترام ومشاعر الآخر.

أما الأزواج الذين لا يتعاركون أو يختلفون، فلا يكونون صادقين معاً، وأحياناً تكون المعارك الزوجية مهمة من أجل طرح القضايا الشائكة بين الزوجين والتوصل إلى جذور المشاكل والوصول إلى حلول قاطعة.



4- بمجرد أن تنجبي، ستكون الأولوية لأطفالك

بالتأكيد أطفالك مهمون، ويحتاجون إلى رعايتك لأنهم صغار، ولكنهم لم يكونوا موجودين لولا علاقتك بزوجك، كما أن علاقتك بزوجك سوف تبقى بعد أن يكبر أطفالك ويستقلوا بحياتهم، لذا فإن علاقتك بزوجك لا يجب أن تكون مهملة في أي مرحلة من مراحل الحياة الزوجية.

لا تترددي في إسناد مهمة رعاية الأطفال لأحد المقربين أو جليسة أطفال من أجل قضاء وقت خاص مع زوجك والاهتمام بعلاقتكما.