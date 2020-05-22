نصائح سهلة للصحة والجمال!

سر الحياة الصحية والسعيدة لا يكمن في الحرمان وقياس كمية الطعام التي تتناولينها، وعدّ السعرات الحرارية، وإنما هناك خطوات بسيطة وسهلة ممارستها بشكل منتظم، يمكن أن تصنع الفرق فدللي نفسك بها:

1- تناولي الإفطار دائماً خلال ساعة من الاستيقاظ من النوم وفور النهوض، اشربي كوب ماء مع عصرة من الليمون أو الحامض الطازج، الذي اشتهر بمزاياه الصحية منذ قرون.



2- تمرير الفرشاة على الجسم كل صباح من دون مياه يسهم في تحسين المرونة والقضاء على السيلوليت وتجدّد الخلايا، وشد الجسم.

3- خُذي وقتك في الاستحمام، إذ يساعد على تجديد شباب الجسم وإزالة السموم الناجمة عن اتّباع أسلوب حياة صاخبة، ضعي بعض النقاط من الزيت المرطب على جسمك لزيادة الفائدة.

4- احرصي على عمل تمارين رياضية لمدّة 10 دقائق ثلاث مرّات في الأسبوع على الأقل، إذ يسهم التمرين الدائم في تعزيز الدورة الدموية وزيادة كتلة العضلات الطرية.



5. تناولي الفواكه والخضار الداكنة، فهي أكثر نفعاً، رغم أن كل أنواع الفواكه والخضار مفيدة، لكن في الإجمال كلما كان لونها داكناً، كالكرنب والسبانخ، كانت نافعة أكثر.

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