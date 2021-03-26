نصائح صحية للاعتناء بالكلى!

الكلى من الأعضاء الحيوية والمهمة للغاية في الجسم؛ حيث تساهم في أداء الجسم لوظيفته بشكل جيد. والكلى من ضمن الجهاز البولي في الجسم، وتعمل على تنقية الدم والتخلص من فضلات الجسم

بواسطة البول. وهناك عدة عوامل من شأنها أن تعمل على تعطيل وظيفة الكلى أو حتى أن تسبب لها المرض. وقد تتعرض الكلى إلى الخطر بسبب أمراض أخرى مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني، أو حتى بسبب الجفاف أو التهابات المسالك البولية عندما لا يتم علاجها.

اليكم بعض النصائح والعناصر الغذائية المهمة لصحة الكلى، بحسب "توب سانتيه":

تجدر الإشارة أولاً إلى أنه من أجل الكشف عن أمراض الكلى يكفي أن تقومي باستشارة طبيبك المعالج بشكل منتظم ليصف لك فحص دم (لقياس مستوى الكرياتين) أو فحص بول؛ من أجل اكتشاف ما إذا كان يوجد بروتينات فيه.

نمط الحياة الصحي مهم للغاية

هناك عدة مستويات من شدّة الفشل الكلوي. والفشل الكلوي المزمن لا يمكن علاجه ولكن يمكن إيقافه. ولكي لا يتفاقم الفشل الكلوي، ومن أجل تفادي حدوث أية مضاعفات من الضروري تبني نمط حياة صحي وذلك بالتوقف عن التدخين على سبيل المثال بالنسبة إلى المدخنين، وممارسة النشاط البدني بشكل يومي. كما أنّ للنظام الغذائي تأثيراً فعلياً على أمراض الكلى. وبالتالي يفضل تبني نظام غذائي متوازن مع بعض القيود والمحددات إذا كنت تعانين من فشل كلوي.

إليك في ما يلي 5 نصائح ينبغي اتباعها من أجل المحافظة على الكلى:

1. تناول الأطعمة قليلة الملح: الإفراط في تناول الصوديوم له تأثير سلبي على عمل الكلى. فهو يعمل على تخفيض فعالية الفلترة أو عملية الترشيح التي تقوم بها الكلى. ويفضل استهلاك المنتجات الطازجة أكثر من تلك المصنّعة أو تلك المضاف إليها الصوديوم، وكذلك إيجاد بدائل عن الملح مثل الأعشاب والتوابل.

2. الحدّ من كمية البروتينات التي تتناولينها واختيار البروتينات النباتية: ينصح بتناول ما مقداره 50 غراماً من البروتينات في اليوم بالنسبة إلى المرأة، و60 غراماً بالنسبة إلى الرجل. وتحتوي البقوليات مثل فول الصويا على البروتينات النباتية التي يفضل تناولها، وكذلك الأمر يفضل تناول الحبوب والباستا. تتحول البروتينات إلى اليوريا، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراكمها في الدم إذا واجهت الكلى صعوبة في التخلص منها.



3. تبني نظام غذائي قلوي: تساعد الكلى على التوازن الحمضي القلوي في الجسم. وقد يكون من الصعب التخلص من الأحماض الناتجة عن النظام الغذائي إذا كانت وظائف الكلى ضعيفة، ويخاطر الجسم من أن يعاني من الحموضة المزمنة. ويفضل تناول الفواكه والخضروات؛ لأنها قلوية على العكس من اللحوم والأجبان والبيض والحبوب.

4. تجنبي الإفراط في كمية الفسفور: في حالات الفشل الكلوي لا يتم التخلص من الفائض في كمية الفسفور في الجسم، ويبقى هذا الفائض في الدم؛ الأمر الذي يعرّض العظام إلى خطر الهشاشة وتسرب الكالسيوم. وحينما يكون مستوى الفسفور والكالسيوم مرتفعاً في الدم فقد يؤدي ذلك إلى ترسبه في أجهزة الجسم (مثل الرئتين والقلب والعينين)، وبناء عليه يجب استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان بكميات معتدلة على وجه الخصوص.



5. تجنبي الإفراط في كمية البوتاسيوم: مثل الفسفور تماماً، فإنَّ مستوى البوتاسيوم في الدم قد يرتفع في حالة الفشل الكلوي، الأمر الذي يعرّض القلب إلى الخطر. وبناء عليه يُنصح بالحدّ من استهلاك الفواكه والخضروات الغنية في البوتاسيوم مثل الموز والبرتقال والخوخ والبطاطا والطماطم والأفوكادو وغيرها.

فيما يلي الأطعمة التي يفضل استهلاكها للعناية بالكلى:

زيت الزيتون

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة والعناصر المعدنية، ويمكن إدخاله بسهولة في الوجبات والنظام الغذائي، ويساعد الكلى على التخلص من السموم التي توجد في الجسم.

الليمون

يوصف الليمون عندما يعاني الشخص من مشاكل بسيطة في الكلى؛ حيث إنه يسمح بتنقية الكلى بسبب حموضته. والليمون فعّال بشكل خاص في حالات حصى الكلى.

البقدونس

من أفضل الأطعمة لمساعدة الكلى على التخلص من السموم. والبقدونس يعالج حصى الكلى والالتهابات البولية.

الفاكهة حمراء اللون

هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة، وتمتلك فضائل التخلص من السموم. والفاكهة غامقة اللون مثل التوت البري والكرانبري والتوت الأسود من أفضل الفاكهة للكلى، ولكن مع ذلك يجب استهلاكها باعتدال بسبب محتواها العالي من السكر.

الزنجبيل

خصائص الزنجبيل المضادّة للأكسدة مفيدة للكلى. ومن شأن استهلاك الزنجبيل أن يخلص الجسم من السموم وفي الوقت ذاته ينقي الدم وينظف الكلى.

نبات القراص

بفضل تأثيره المنقي والمطهر، فإنَّ نبات القراص يمنع ويعالج التهابات المسالك البولية وذلك بالتخلص من البكتيريا المسببة لها. ومنقوع نبات القراص الطازج أو الجاف مثالي لأداء الكلى لوظيفتها بشكل جيد.

الكركم

الفضائل المضادّة للالتهابات الموجودة في الكركم تجعل منه طعاماً ممتازاً للوقاية في حالات التهاب الكلى أو التهابات المسالك البولية. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الكركم على خصائص مطهرة لعلاج الكلى.

البطيخ

المحتوى العالي من الماء الموجود في البطيخ يجعله حليفاً جيداً لصحة الكلى. كما أن الفيتامينات والعناصر المعدنية التي يحتويها البطيخ مفيدة جداً للجسم. وهذه الفاكهة مفضلة بشكل خاص في فصل الصيف لبقاء الجسم رطباً بشكل جيد ولمساعدة الكلى على التخلص من السموم.

التفاح

إن الألياف التي يحتويها التفاح مفيدة جداً للتخلص من السموم. فهي تساعد على التخلص من الفضلات والسموم من الجسم. وينصح بتناول التفاح بشكل منتظم من أجل المحافظة على صحة الكلى بحالة جيدة.

الهندباء

تعتبر أوراق الهندباء من أفضل النباتات المدرة للبول. وتعمل على تهدئة تهيج النظام البولي، وذلك بالتخلص من احتباس الماء وتسهيل عمل الكلى بتحفيز عملية التبول. كما تعمل هذه النبتة على الوقاية من العديد من مشاكل الكلى والالتهابات البولية.

الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر منخفض الصوديوم والبوتاسيوم؛ ومن المعادن التي يجب الحدّ من الكميات التي نستهلكها في حالة الفشل الكلوي، ويحتوي الفلفل الأحمر كذلك على مضادات الأكسدة المثيرة للاهتمام لمساعدة الكلى على أداء وظيفتها بشكل جيد.

الماء

الماء أساسي، وضروري للغاية لصحة الكلى. والترطيب الجيد بشرب الماء يساعد على التخلص من السموم ويحافظ على الأداء الجيد للجهاز البولي.