نصائح صحية لمرضى الكبد

القهوة لخفض انزيمات الكبد

أظهرت دراسة اجراها علماء من مايو كلينيك أن الذين يشربون القهوة ممن يعانون من أمراض الكبد الدهنية لديهم نسبة أقل من التلف في الكبد من أولئك الذين لا يشربونها. فالكافيين يخفضكمية إنزيمات الكبد غير الطبيعية للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكبد. ولكن، وعلى الرغم من فوائد القهوة الصحية العديدة، إلا انه من الضروري ألّا تشربوا أكثر من كوبٍ واحدٍ في اليوم وعلى أن يكون خالٍ من السكر والكريمة الغنية بالدسم.

الخضروات الخضراء لمنع تراكم الدهون

إن البروكلي يساعد في منع تراكم الدهون في الكبد في الفئران وفقاً لدراسةٍ أجراها علماء منجامعة University of Illinois. تناول المزيد من الخضروات الخضراء، مثل السبانخ، براعم بروكسل، واللفت، يمكن أن يساعد أيضاً في فقدان الوزن بشكل

عام، ذلك لأنها غنية بالالياف الغذائية وتعزز من الشعور بالشبع لساعاتٍ طويلة، ما يمنع الإفراط في تناول الطعام والسعرات الحرارية الفارغة.

الجوز لتحسين الكبد

إن الجوز هو من انواع المكسرات الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية. توصلت الأبحاث التيأجراها علماء من جامعة University of Sydney atWestmead Hospital, أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد الدهنيةوالذين يتناولون الجوز قد قاموا بتحسين اختبارات وظائف الكبد.

التوفو للحدّ من تراكم الدهون

وجدت دراسة أجرتها جامعة إلينوي على الفئران أن بروتين الصويا، الموجود في أطعمة مثلالتوفو، قد يقلل من تراكم الدهون في الكبد. بالإضافة إلى أن التوفو قليل الدسم وعالي البروتين.ويُعدّ التوفو من البروتينات النباتيّة شائعة الاستخدام، وهو خثارة فول الصويا المُعَالَجة؛ حيثيُطحن فول الصويا في الماء، ثمّ يتعرّض للتسخين، ليتمّ بعد ذلك تخثيره بالمعادن، مثل: أملاحالكالسيوم أو المغنيسيوم، وضغطه على شكل ألواح

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات المفيدة لصحة الكبدة، لاحتوائه على العديد من مضاداتالأكسدة،

العنب

يحتوي العنب وخاصة الأحمر والداكن منه على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية المفيدةوأبرزها مادة الريسفيراترول المفيدة لصحة الكبد، و تقليل الالتهاب، وتحسين وظائفه.

عصير البنجر

عصير البنجر من أفضل المشروبات الصديقة للكبد، فهو مصدر النترات ومضادات الأكسدةالمفيدة لصحة القلب وتقليل الأكسدة والالتهابات، والتقليل من الأكسدة والالتهابات، كما أنه يزيدمن إنزيمات إزالة السموم الطبيعية

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون دهونًا صحية بسبب فوائده الصحية العديدة لتأثيره على صحة القلبوالتمثيل الغذائي، فضلا عن تأثيراته الإيجابية على الكبد، وتحسين مستويات إنزيمات الكبدوالدهون، وتقليل تراكم الدهون وتحسين تدفق الدم في الكبد.

ولان التشخيص المبكر لأمراض الكبد يعد أفضل طريقة للسيطرة عليها وتجنيب المريضمضاعفات خطيرة، فإليكم فيما يلي 9 أعراض مبكرة تنذرنا بإصابة الكبد حسب ما جاء في موقع"بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- تورم البطن

قد يكون تورم منطقة البطن من إحدى العلامات المبكرة لأمراض ومشاكل الكبد، حيث يشير هذاالتورم أحياناً إلى حالة تسمى بالاستسقاء وهي تراكم السوائل داخل جدار البطن، ما يشير إلىعدم كفاءة الكبد، الأمر الذي يؤدي فيما بعد إلى تليف الكبد.

2- الكدمات

من منطلق أن الكبد يلعب دورا رئيسيا في إنتاج البروتينات اللازمة لتجلط الدم، لذا فإن عدمقيامه بوظيفته بشكل سليم يجعل المريض أكثر عرضة للكدمات والنزيف في كثير من الأحيان،الأمر الذي يتطلب استشارة الطبيب للتأكد من ذلك حيث تتشابه هذه الأعراض مع أمراضأخرى.

3- الإرهاق المستمر والوهن

الشعور بالضعف والوهن مع الإحساس المستمر بالإرهاق الشديد وعدم القدرة على العمل يمكنأن يشير إلى مشاكل بالكبد، وذلك بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم وتراكم السموم،لعدم أداء الكبد وظائفه بكفاءة.

4- الغثيان وفقدان الشهية

يعد الغثيان وفقدان الشهية من أول علامات الإصابة بأمراض الكبد، حيث تعد مشاكل الجهازالهضمي من عسر هضم، حموضة، وقيئ من أعراض تلف الكبد أو التهابه.

5- اصفرار الجلد والعيون

في العمليات التي يتم فيها أيض الخلايا القديمة وهدمها يتم إنتاج مادة صفراء تعرف باسمالبيليروبين، ويتخلص الكبد تلقائياً من هذه المادة إذا كان سليماً، أما إذا لم يكن يعمل بكفاءة فإنهلن يستطيع التخلص منها وبالتالي فقد تتراكم في الدم والجسم لتظهر أعراض الاصفرار علىالجلد والعيون وفي هذه الحالة يصاب الإنسان باليرقان أو ما يعرف بـ"الصفرة"، والتي يرافقها بعض الأعراض الأخرى مثل لون البول الداكن والغثيان.

6- آلام البطن

يسبب تليف الكبد آلاما شديدة في منطقة البطن، عادة ما تبدأ من الجانب الأيمن العلوي أو أسفلالأضلاع اليمنى. وعادة ما يصاحب الألم خفقان بالقلب وشعور بطعنة، وينصح في هذه الحالةبطلب مساعدة طبية فورية.

7- التغيرات الشخصية

عندما يعجز الكبد عن إزالة السموم من الجسم، فإن هذا يؤدي إلى تراكمها في مجرى الدم، ومنثم انتقالها إلى المخ مما يؤثر بشدة على الجوانب المعرفية، وسرعة الاستجابة والنسيان، هذابالإضافة إلى اضطرابات النوم.

8- تغيرات البول والبراز

تعد التغيرات الملحوظة في البول والبراز من المؤشرات الرئيسية لأي مشاكل تتعلق بالكبد،فاليرقان الذي يسببه تليف الكبد أو الاستسقاء يجعل لون البول داكناً، ولون البراز باهتا أو دموياً.

9- حكة الجلد

قد يكون الاحمرار وحكة الجلد أحد العلامات المبكرة لمشاكل الكبد، فتراكم السموم في الجسم مععدم قدرة الكبد على التخلص منها يؤدي إلى التهاب الجلد مسببا الحكة المزعجة.

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