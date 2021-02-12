نصائح صحية لمرضى المفاصل الروماتيدي!

يعرف التهاب المفاصل الروماتويدي بأنه التهاب مزمن عادة ما يصيب المفاصل الصغيرة في اليدين والقدمين ويصيب هذا الإلتهاب بطانة المفاصل مما يسبب حدوث انتفاخ مؤلم يمكن أن يؤدي إلى تآكل العظام وتشوه المفاصل مما يؤدي بدوره إلى الحد من حركة المفصل المسؤول عن تحريك أجزاء الجسم المتصلة بعظامه وقد يسبب ضيق في النسيج العضلي مما يؤدي إلى كسور في العظام مستقبلاً.
ويصنف هذا الالتهاب بأنه اضطراب في المناعة الذاتية لأنه يستهدف جهاز المناعة لأسباب غير معروفة يؤدي إلى مهاجمة الجسم نفسه بما فيه المفاصل ويمكن أن يحدث في أي سن ولكنه عادة ما يبدأ بالظهور بعد سن الأربعين وهو أكثر شيوعاً بين النساء مقارنة بالرجال ولكنه أيضاً قد يصيب الأطفال. وتعتمد أسباب التهاب المفاصل على نوعه، منها العوامل الوراثية التأثير المباشر والغير مباشر للإلتهابات البكتيرية أو الفيروسية، ضعف المناعة الذاتية، قلة الحركة والرياضة، الطعام غير الصحي وغيره.
وتالياً نصائح غذائية مفيدة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي :-
- تناول الأطعمة الغنية بالاوميغا-3 وخاصة أسماك التونا والسلمون والسردين حيث تساعد هذه الأغذية في التخفيف من الأعراض الالتهابية و تخفيف التعب والألم وتورم وتيبس المفاصل.
- الإكثار من تناول الحبوب الكاملة فالألياف تقلل من الأعراض الإلتهابية.
- الإكثار من تناول الفواكه والخضار الغنية بمضادات الأكسدة والتي بدورها تعزز من عمل جهاز المناعة وتحارب الأعراض الإلتهابية.
- الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين (دال) اللذين يساعدان تعزيز صحة الغضاريف وحمايتها من التآكل.
- الإكثار من تناول الأغذية التي تحتوي على الكبريت مثل الثوم والبصل فالكبريت عنصر أساسي لإعادة بناء العظام والغضاريف كما أنه يساعد على امتصاص الكالسيوم.
- تناول الأطعمة الغنية بمادة Quercetin وهي من المركبات الفلافونويدية المضادة للأكسدة والتي تقاوم الإلتهابات وتحد من فرص الإصابة بها ومن الأطعمة الغنية بهذه المادة العنب الأحمر، التفاح، البصل، البروكلي، الفواكه الحمضية والشاي.
- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (اب و سي) والتي لها دور في الحد من التهابات وتصلب المفاصل.
- تناول الأطعمة الغنية بالنحاس والزنك وفيتامين (بي 6) لمساهمتهم في تكوين الأنزيمات التي تحارب الإلتهابات.
- التركيز على الأطعمة الغنية بفيتامين (ألف) وعنصر السيلينيوم فهم مواد مضادة للأكسدة تفيد مرضى الالتهاب الروماتويدي.
- تجنب الدهون المشبعة كالزبدة واللحوم الحمراء وغيرها لإرتباطها الواضح مع الأعراض الإلتهابية.
- ينصح بشرب الشاي الأخضر حيث يقلل من الأعراض الإلتهابية ومشاكل المفاصل فهو غني بمادة البوليفينول المضادة للأكسدة والتي تعزز من عمل جهاز المناعة.
- التخلص من الوزن الزائد، فزيادة الوزن تضع ضغوطاً إضافية على المفاصل وكذلك الدهون في الجسم تعتبر خلايا حية قادرة على إنتاج الهرمونات والمواد الكيميائية والتي تزيد من مستويات الالتهاب، وبالتالي فإن فقدان الوزن سيؤدي تلقائياً إلى تقليل مستوى الإلتهاب في الجسم.
- تناول زيت الزيتون فهو غني بالدهون غير المشبعة الأحادية كما أنه يحمي الجسم من الإلتهابات لإحتوائه على مضادات الأكسدة.
- التركيز على الأغذية الغنية بالسيلينيوم حيث تشير الدراسات أن انخفاض مستويات السيلينيوم تؤدي إلى هشاشة عظام والتهاب المفاصل.
- إن التوابل مثل الزنجبيل والكركم لديها تأثيرات مضادة لإلتهابات المفاصل.
- التقليل من الأغذية التي تحتوي على الهستامين بدرجة عالية مثل لحوم الأبقار والسبانخ كونها لها علاقة بالروماتويد.
- تشير الدراسات أن بعض الخضار مثل الباذنجان والبطاطا قد يتحسس منها بعض مرضى الروماتويد لأنها تتداخل مع الأنزيمات في العضلات وتسبب الألم والإزعاج للمريض.
- الإكثار من تناول اللوز والفول السوداني وبذور عباد الشمس حيث تساعد في الحماية من الإلتهابات كونه غني بمضادات الأكسدة الذي يحارب الجذور الحرة المسببة للإلتهابات
- ينصح بتناول الجزر يحتوي على تركيزات عالية من البيتاكاروتين أحد أقوى مضادات الأكسدة للوقاية من الإلتهابات.
- ضرورة تناول غذاء صحي متوازن غني بجميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم.
- تناول الأغذية التي تحتوي على الحمض الأميني هستدين كالقمح الكامل فهو يزيل المعادن الإضافية من الجسم، فالكثير من المصابين بالتهاب المفاصل لديهم معدلات عالية من النحاس والحديد في أجسامهم.
- تجنب الكافيين، الملح، السكر والتدخين.
- تجنب أنواع معينة من الخضروات تسمى ظل الليل night shade vegetables مثل الباذنجان، البندورة، البطاطا لأنها تحتوي على مادة السولانية التي تتعارض مع الأنزيمات الموجودة في العضلات والتي قد تسبب الألم.
- تجنب مكملات الحديد كونها تزيد من الألم والتورم للمفصل ولكن يمكن تناول الأغذية الغنية بالحديد بدلاً عن المكملات.
من هنا نرى أهمية التغذية السليمة الصحية للحد من الآم مرض التهاب المفاصل الروماتويدي.
ويصنف هذا الالتهاب بأنه اضطراب في المناعة الذاتية لأنه يستهدف جهاز المناعة لأسباب غير معروفة يؤدي إلى مهاجمة الجسم نفسه بما فيه المفاصل ويمكن أن يحدث في أي سن ولكنه عادة ما يبدأ بالظهور بعد سن الأربعين وهو أكثر شيوعاً بين النساء مقارنة بالرجال ولكنه أيضاً قد يصيب الأطفال. وتعتمد أسباب التهاب المفاصل على نوعه، منها العوامل الوراثية التأثير المباشر والغير مباشر للإلتهابات البكتيرية أو الفيروسية، ضعف المناعة الذاتية، قلة الحركة والرياضة، الطعام غير الصحي وغيره.
وتالياً نصائح غذائية مفيدة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي :-
- تناول الأطعمة الغنية بالاوميغا-3 وخاصة أسماك التونا والسلمون والسردين حيث تساعد هذه الأغذية في التخفيف من الأعراض الالتهابية و تخفيف التعب والألم وتورم وتيبس المفاصل.
- الإكثار من تناول الحبوب الكاملة فالألياف تقلل من الأعراض الإلتهابية.
- الإكثار من تناول الفواكه والخضار الغنية بمضادات الأكسدة والتي بدورها تعزز من عمل جهاز المناعة وتحارب الأعراض الإلتهابية.
- الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين (دال) اللذين يساعدان تعزيز صحة الغضاريف وحمايتها من التآكل.
- الإكثار من تناول الأغذية التي تحتوي على الكبريت مثل الثوم والبصل فالكبريت عنصر أساسي لإعادة بناء العظام والغضاريف كما أنه يساعد على امتصاص الكالسيوم.
- تناول الأطعمة الغنية بمادة Quercetin وهي من المركبات الفلافونويدية المضادة للأكسدة والتي تقاوم الإلتهابات وتحد من فرص الإصابة بها ومن الأطعمة الغنية بهذه المادة العنب الأحمر، التفاح، البصل، البروكلي، الفواكه الحمضية والشاي.
- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (اب و سي) والتي لها دور في الحد من التهابات وتصلب المفاصل.
- تناول الأطعمة الغنية بالنحاس والزنك وفيتامين (بي 6) لمساهمتهم في تكوين الأنزيمات التي تحارب الإلتهابات.
- التركيز على الأطعمة الغنية بفيتامين (ألف) وعنصر السيلينيوم فهم مواد مضادة للأكسدة تفيد مرضى الالتهاب الروماتويدي.
- تجنب الدهون المشبعة كالزبدة واللحوم الحمراء وغيرها لإرتباطها الواضح مع الأعراض الإلتهابية.
- ينصح بشرب الشاي الأخضر حيث يقلل من الأعراض الإلتهابية ومشاكل المفاصل فهو غني بمادة البوليفينول المضادة للأكسدة والتي تعزز من عمل جهاز المناعة.
- التخلص من الوزن الزائد، فزيادة الوزن تضع ضغوطاً إضافية على المفاصل وكذلك الدهون في الجسم تعتبر خلايا حية قادرة على إنتاج الهرمونات والمواد الكيميائية والتي تزيد من مستويات الالتهاب، وبالتالي فإن فقدان الوزن سيؤدي تلقائياً إلى تقليل مستوى الإلتهاب في الجسم.
- تناول زيت الزيتون فهو غني بالدهون غير المشبعة الأحادية كما أنه يحمي الجسم من الإلتهابات لإحتوائه على مضادات الأكسدة.
- التركيز على الأغذية الغنية بالسيلينيوم حيث تشير الدراسات أن انخفاض مستويات السيلينيوم تؤدي إلى هشاشة عظام والتهاب المفاصل.
- إن التوابل مثل الزنجبيل والكركم لديها تأثيرات مضادة لإلتهابات المفاصل.
- التقليل من الأغذية التي تحتوي على الهستامين بدرجة عالية مثل لحوم الأبقار والسبانخ كونها لها علاقة بالروماتويد.
- تشير الدراسات أن بعض الخضار مثل الباذنجان والبطاطا قد يتحسس منها بعض مرضى الروماتويد لأنها تتداخل مع الأنزيمات في العضلات وتسبب الألم والإزعاج للمريض.
- الإكثار من تناول اللوز والفول السوداني وبذور عباد الشمس حيث تساعد في الحماية من الإلتهابات كونه غني بمضادات الأكسدة الذي يحارب الجذور الحرة المسببة للإلتهابات
- ينصح بتناول الجزر يحتوي على تركيزات عالية من البيتاكاروتين أحد أقوى مضادات الأكسدة للوقاية من الإلتهابات.
- ضرورة تناول غذاء صحي متوازن غني بجميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم.
- تناول الأغذية التي تحتوي على الحمض الأميني هستدين كالقمح الكامل فهو يزيل المعادن الإضافية من الجسم، فالكثير من المصابين بالتهاب المفاصل لديهم معدلات عالية من النحاس والحديد في أجسامهم.
- تجنب الكافيين، الملح، السكر والتدخين.
- تجنب أنواع معينة من الخضروات تسمى ظل الليل night shade vegetables مثل الباذنجان، البندورة، البطاطا لأنها تحتوي على مادة السولانية التي تتعارض مع الأنزيمات الموجودة في العضلات والتي قد تسبب الألم.
- تجنب مكملات الحديد كونها تزيد من الألم والتورم للمفصل ولكن يمكن تناول الأغذية الغنية بالحديد بدلاً عن المكملات.
من هنا نرى أهمية التغذية السليمة الصحية للحد من الآم مرض التهاب المفاصل الروماتويدي.
Via SyndiGate.info
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