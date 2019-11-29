نصائح عديدة يجب اتباعها عند شراء الجبن

وتوضح رئيس لجنة سلامة الغذاء أن عملية تصنيع الجبنة تتم وفقًا للشروط الصحية، ولكن تكمن الخطورة في الطريقة التي يتم من خلالها التخلص من الطبقة الخارجية التي تغطي سطحها، لأن بعض أصحاب المحلات تقوم بإزالتها بطرق غير صحيحة، قد تتسبب في تلوث الجبنة، ما يؤدي إلى الإصابة ببعض المشكلات الصحية، أخطرها التسمم الغذائي.



لذا تنصح شيرين بضرورة اتباع بعض النصائح الهامة التي يجب أن نضعها في الاعتبار عند شراء الجبن، وأبرزها:

1- يجب تجنب شراء الجبن القديم "البطارخ"، واستبدالها بالنوع العادي.

2- التأكد من ملمس الجبن، فيجب أن يكون ناعمًا، ولا يشوبه أي شقوق.

3- الابتعاد عن الجبنة ذات الطعم اللاذع، مثل الجبن القديم.

4- عدم تناول أطراف الجبن، لاحتوائها على نسبة عالية من الفطريات والبكتيريا.

5- تجنب شراء الجبن المبشور، لأنها عادة ما تحتوي على بكتيريا ضارة، فمن الأفضل إحضار الجبن وبشرها في المنزل.

وتعتبر الجبنة ا أحد أنواع التي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرًا لمذاقها اللذيذ، كما تعتاد الأمهات على إعدادها في سندوتشات لأطفالهن وهم ذاهبون إلى المدرسة، ما يعرضهم لخطر الإصابة ببعض الأمراض، في حالة شرائها من قبل أماكن غير موثوق منها.

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