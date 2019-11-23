هل هناك علاقة بين تفضيل الطعام والوراثة؟

تعتبر الخضراوات من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية لما تحتويه من ألياف وفيتامينات ومعادن، فضلًا عن سعراتها لحرارية القليلة وبالتالي تعتبر طعام صحي لكافة الأعمار، ولكن رغم ذلك لا تحظى الخضراوات بشعبية عالية، فغالًا ما تلجأ الأمهات لإدخالها بشكل غير مباشر داخل الوصفات الغذائية أو طبخها بطرق غير تقليدية واتباع الحيل حتى يتقبلها الأطفال.

ربما تعتقد أن قلة ميل البعض لتناول الخضراوات قد ترجع للذوق الشخصي، لكنها ليست قاعدة عامة، إذ قام عدد من الباحثون في جامعة كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكي بدراسة عملية نقلتها صحيفة "fox news" نتج عنها أن الأمر يتعلق بالصفات الوراثية، فهناك جين وراثي معين إذا امتلكه الشخص يجعله حساسًا تجاه الخضراوات خاصة تلك التي تحتوي على مذاق مر.

وأثبتت الدراسة أن كل شخص يولد بنسختين من جين مسؤل عن التذوق، فالأشخاص الذين يرثون نسختين متشابهتين من جين يسمى «AVI»، ليس لديهم أي حساسية ضد تذوق تلك الخضراوات، بينما هؤلاء الذين يرثون نسخة من نفس الجين وأخرى من جين «PAV»، هم الذين يشعرون بمرارة الأطعمة بشكل أوضح وبالتالي لا يحبذون تناول الخضراوات، لذلك يؤكد الباحثون على ألا تلوم نفسك إذا كنت غير قادر على تناولها.

ووجد الباحثون من خلال استبيان أجروه حول تفضيلات الطعام، على 175 شخصًا، أن الأشخاص الذين لديهم «PAV» كانوا أكثر عرضة بمرتين ونصف لتجنب تناول الخضراوات.

وأكدت أحد الأطباء المتخصصين في علوم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة كنتاكي، أن العامل الوراثي يؤثر بشكل كبير على تفضيلات الأشخاص للأطعمة، بما يؤثر في الذوق الشخصي، كما أشار إلى أن هؤلاء لا يفضلون أيضًا مذاق القهوة والشيكولاتة الداكنة.

كما أشار إلى أن الباحثون يحاولون خلال المرحلة القادمة استخدام المعلومات الوراثية لتحديد أنواع الخضراوات التي تتناسب مع هؤلاء الأشخاص، وكذلك الأمر بالنسبة للتوابل التي يمكن استخدامها من أجل تعزيز نكهة الخضراوات بالنسبة لهم.