5 نصائح عند اختيار ستائر المنزل

الستائر تُضيف في المنزل لمسة جماليّة إضافيّة

تعتبر الستائر أهمّ الأجزاء التي يتضمن عليها الأثاث في المنزل فلا يكاد يخلو أي منزل من الستائر على اختلاف أنواعها فهي تعطي المنزل جماليّة عالية، بالإضافة لكونها تعطي المنزل بزواياه المختلفة خصوصية.

الستائر تُضيف في المنزل لمسة جماليّة إضافيّة، وهي تعمل على إكمال ديكور الغرفة، ويتمُّ تنسيقها بحيث يتناسب شكلها وألوانها مع فَرش المنزل، بالإضافة إلى ذلك فهي تعطي الشعور بالدفء؛ ولذلك يجب إعطاؤها أهميّة كبيرة من ناحية اختيار التصميم، والشكل، والألوان.

وفي هذا المقال نقدم لكم نصائح عند اختيار ستائر المنزل:

1- اختيار أقمشة الستائر بحيث يمكن تنظيفها بآلة التنظيف الجافّ؛ حيث إنّ الستائر عالية الجودة، والمُعقَّدة في التصميم، يمكن أن تتعرَّض للتَّلف، إذا تمَّ غَسلُها في المنزل بالطُّرُق التقليديّة للغسيل.

2- الحصول على المشورة، والنصيحة من الخبراء؛ حيث تُرسلُ بعض الشركات مُوظَّفِين لمُساعَدة المُستهلِك في اختيار نوع القماش، والتصميم، والألوان بما يتناسب مع غُرَف البيت.

3- تحديد أبعاد النافذة، والطول المناسب، والاستفادة من لوحات الستائر ذات التصميم الجاهز، والألوان المُتعدِّدة التي لا حَصر لها في الأسواق.

4- تحديد الطول، والغاية من وجود الستائر؛ فمثلاً تعليق لوحة الستائر بحيث تكون أعلى من حافّة النافذة، يُعطي إحساساً بارتفاع سَقْف الغرفة؛ وللحصول على مظهر أنيق، وعصريّ، يمكن جَعل الستائر تسقط بوصة، أو اثنتين على الأرضيّة، كما لا بُدَّ من زيادة ما يقارب 4-8 بوصات على جانبي النافذة؛ وذلك لضمان تغطية أفضل.

5- تجنُّب الألوان الزاهية في الغُرَف الأكثر إضاءة؛ وذلك لأنّ أشعّة الشمس تُؤدّي إلى التسبُّب في إتلافها بشكل أسرع، كما تسبِّبُ بهتاناً في الألوان.

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