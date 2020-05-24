نصائح عند تحضير الكعك والمعمول

إليك أهم النصائح في تحضير الكعك والمعمول، اتبعيها وستحصلين على نتائج مبهرة وكما ترغبين تماماً:

1- الكعك بالسميد ولكي تحصلي على كعك ناعم منه احرصي على بسّه بطريقة جيدة قبل فترة من بداية العمل به.

2- الماء الزائد المضاف للكعك قد يؤدي إلى تنشيفه والكثير من الناس تستغرب من قساوة الكعك والسبب هو زيادة كمية مقدار الماء المضاف للكعك.

3- كيف تعرفين أن الكعك اختمر.. حين تنظرين إليه وتجدينه قد نشف فهكذا يكون قد اختمر.

4- نصيحة لمن ستصنع الغريبة على العيد.. عجينة الغريبة من الضروري جداً أن تدعك بشكل كبير وذلك كي لا تظهر فيها التشققات عند خبزها والاستواء.

5- نصيحة لمن ستصنع البيتفور على العيد.. إذا أردت أن يصبح البيتفور ناعما وقويا وغير مفتت قومي بتحضيره عن طريق صفار البيض فقط. ولا تدهني الصينية بالسمنة أو الزيت في عمل البيتفور.

6- السر الكبير للحصول على الكعك والمعمول الطيب والشهي هو طريقة الشوي / الشواء. فحين تستعدين للشواء يجب أن يكون الفرن حرارته عالية جداً لتضمني خروج الكعك أو المعمول الطيب.

7- ومن الأسرارالكبيرة أيضاً في تحضير الكعك والمعمول، وحين الانتهاء من الشواء يجب أن لا يتعرض الكعك أو المعمول للهواء البارد مباشرة أو مثلاً لهواء المكيف فحينها سينشف بشكل كبير ويقسى.

8- إذا كنت ستعدين كمية كبيرة من الكعك أو المعمول أو ستعدين كمية قليلة بجميع الأحوال لا تقومي بتحضير كمية كبيرة من عجينة المعمول أو الكعك والبدء بتحضيرها وحشوها، قومي بتجهيز كمية قليلة من العجين وحين الانتهاء منها قومي بعجن الكمية الأخرى كي لا تنشف معك من الهواء وتكون عملية حشوها صعبة جداً. وهكذا تكون عملية تحضيرها بشكل سلس وسهل.

9- استعدي نفسياً لمهمة تحضير الكعك أو المعمول واجلعيها مناسبة سعيدة وفرحة ومتعة تجتمعين مع الأهل والأصدقاء وأطفالك أيضاً.

10- قسمي المهام لكل الموجودين لتصبح العملية سلسة وسهل وممتعة وتنجزي العملية بأسرع وقت ممكن.

11- خذي قسطاً من الراحة والنوم الوفير قبل بليلة من عملية تحضير الكعك أو المعمول، لكي تتمتعي بتحضير الكعك أو المعمول ويكون تحضيره مناسبة جميلة ولمّة عائلية.

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