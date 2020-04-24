نصائح غذائية للوقاية من الكورونا لمرضى الأنيميا

1- نظام غذائي صحي

أولى طرق الوقاية من فيروس كورونا، تبدأ من النظام الغذائي السليم، من خلال تناول الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين سي، الذي يساعد على امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة مثل السبانخ، فضلًا عن تناول الحديد من مصادر نباتية.

إن النظام الغذائي الصحي الذي يعتمد على الفواكه والخضروات وبروتين نباتي وحيواني، هو نظام غني بالفيتامينات والمعادن، التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي للأصحاء ولمرضى الأنيميا الذين تبلغ مستويات الهيموجلوبين لديهم 11 جرام/ديسلتر، ومن أهم الأطعمة التي يجب تناولها خلال هذه الفترة، هي:

1-الخضروات الورقية مثل السبانخ.

2-البروتين الحيواني مثل الكبدة.

3-البروتين النباتي مثل البازلاء والجرجير.

4-الفواكه مثل الكيوي والليمون.

5-الخضروات مثل الفلفل الأخضر.

6-طبق السلطة ويجب أن يحتوي على جميع الأطعمة الملونة.



2- العلاج بالمكملات الغذائي

الاعتماد على العلاج الدوائي ومن بينه المكملات الغذائية، ضروري لعلاج مرضى الأنيميا والوقاية من الأمراض، الذين تصل مستويات الهيموجلوبين في الدم 9 جرام/ ديسلتر، ويأتي العلاج على ثلاث مراحل: تناول المكملات الغذائية لفيتامين سي، أو تناول مجموعات الفيتامينات الكاملة، أو مكملات الحديد الغذائية وفيتامين سي، تحت إشراف طبي متخصص.

3-المشروبات المنبهة

يجب الحرص على تناول كميات كبيرة من السوائل خلال هذه الفترة، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة في تناول المشروبات المنبهة، والغنية بالكافيين، مثل الشاي والقهوة، لأنها تؤثر على امتصاص الحديد والسوائل داخل الجسم.

4-تجنب السلوكيات الخاطئة في الطعام

هناك سلوكيات خاطئة، يتبعها البعض ومنهم مرضى الأنيميا، وتتمثل السلوكيات الخاطئة في تناول الأطعمة غير الصحية مثل المعلبات، والتي تحتوي على مواد حمضية تؤثر على المعدة.

5-الابتعاد عن الأطعمة الخادعة

هناك مجموعة من الأطعمة تبدو صحية لكنها لا تناسب البعض ومنهم مرضى الأنيميا مثل العيش السن "عيش الردة"، لأن مكوناته تحتوي على ردة بصورة كبيرة، ما يؤثر على امتصاص الحديد والفيتامينات الموجودة في الجسم.



طرق الوقاية من كورونا لمرضى الأنيميا

قدمت أستاذ الكيمياء الحيوية ورئيس شعبة تغذية الأطفال، على ضرورة اتباع مرضى الأنيميا للنصائح الوقائية التي وجهتها منظمة الصحة العالمية، أبرزها:

1-غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية، بالماء والصابون.

2-الابتعاد عن التجمعات قدر المستطاع.

3-العطس والسعال في منديل وإلقائه في سلة القمامة.

4-تجنب لمس الفم والعين والأنف.

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