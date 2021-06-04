نصائح في أول 30 يوماً بعد الولادة

بعد 36 أسبوعاً من آلام الحمل والولادة تكون المرأة متعبة جداً، وتشعر وكأن شاحنة اصطدمت بها! لذا فإن العديد من السيدات يعانين كثيراً من الاعتناء بمولودهن خلال الفترة الأولى من الولادة، وتحديداً في أول شهر، خاصة في أول حملن لهن، فبكاء الطفل المستمر، وحاجته الدائمة إلى الحليب، ورعايته وتنظيفه، كل ذلك يعد تجربة خاصة وفريدة ومتعبة تحتاج إلى الصبر وكثيرٍ من التعلم.

ومن المعلوم أن أول 30 يوماً من حياة الطفل هي فترة مهمة جداً ويجب الاعتناء به بشكل مضاعف فيها لضمان استقرار صحته وعدم تعرضه إلى خطر الإصابة بأي مرض، لذا نقدم لك فيما يلي نصائح حول كيفية العناية بطفلك خلال هذا الشهر.



إرشادات مفيدة للتمريض:

عليك أن تعلمي أن طفلك في تلك الفترة يحتاج إلى تناول الطعام، ثم تناول الطعام، ثم تناول الطعام، لذا عليك توفيره له ولك، وكذلك المعدات المناسبة. ولكي تحمي نفسك من الالتهابات الصدرية اتبعي الآتي:

- لا تترددي في طلب المساعدة، فإن النساء اللواتي يطلبن المساعدة لديهن معدل نجاح أعلى.

- تعلَّمي كل شيء عن الرضاعة الطبيعية قبل أن تغادري المستشفى.

- الرضاعة الطبيعية يمكن أن تستغرق بعض الوقت، لذا قومي بقراءة مجلة، أو مشاهدة التلفاز حتى تنتهي.

- قومي بتدفئة صدرك لرضاعة آمنة لطفلك.