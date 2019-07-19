نصائح في الموضة لإخفاء عيوب البطن

وقالت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف إنه يمكن للمرأة إخفاء البطن ببعض حيل الموضة.

وذكرت أن أبرز هذه الحيل تتمثل في ارتداء قطع فوقية تزدان بتقليمات طولية، في حين تتسبب التقليمات العرضية في إبراز البطن.

كما ينبغي، حسب مستشارة المظهر، وللسبب ذاته الابتعاد عن النقوش المستديرة.

وأضافت جيرلوف أنه يمكن إخفاء البطن من خلال الإطلالة الداكنة الكاملة، كتوب وسروال باللون الأسود؛ حيث تعمل هذه التوليفة على إطالة القوام بصريا، ومن ثم يبدو القوام أكثر نحافة ورشاقة.

ومن الحيل الأخرى لإخفاء البطن ارتداء قطعة فوقية يصل طولها إلى الخصر وذات خامة انسيابية كالحرير والشيفون، بينما ينبغي الابتعاد عن الخامات، التي تلتصق بالجسم أو الخامات المطاطة (ستريتش)؛ نظرا لأنها تسلط الضوء على البطن.

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