نصائح لإطلالة جذابة للرجل الأصلع

بكل تأكيد لأناقة الرجل الأصلع الكثير من القومات القوية التي تجعل مظهره الخارجي رائعاً وجذاباً للغاية ومتميزاً بالمقارنة مع الرجال الآخرين، ولكن بشرط استغلال الرجل

الأصلع لتلك المقومات بشكل مثالي ومتكامل ومعرفة العناصر الأكثر قوة التي تميز طلته الخارجية سواء على الصعيد الجسدي أو فيما يتعلق باختيار واعتماد الملابس المناسبة وفق قائمة من نصائح خاصة لأناقة الرجل الأصلع المقدمة من خبراء الموضة تجعل الرجال الصلع أكثر تميزاً.

لذلك وفي حال ما كنت أحد الرجال الصلع فإن التقرير التالي سوف يقدم لك أهم النصائح لأناقة الرجل الأصلع التي أعدها خبراء متخصصون في عالم الموضة والأناقة الرجالية:

1- أناقة الرجل الأصلع والشعر

بالطبع تُعد النصائح المتعلقة بالشعر من بين أهم نصائح أناقة الرجل الأصلع؛ لأنها منبع المشكلة، ولكن قد لا تبدو الأمور كارثية بشكل كلي بالنسبة لبعض الرجال الصلع خاصة أولئك الذين لاحظوا حديثاً زيادة الفراغات الصلعاء في مؤخرة رؤوسهم أو على جانبي الرأس.

فدينيس روبنسون الخبير بصالونات الحلاقة الرجالية البريطانية الشهيرة Ruffians يرى الأمور بمنظور مختلف حيث ينصح روبنسون الرجل الذي يوشك على الصلع باستشارة الحلاق الخاص به في ما يتعلق بالحصول على قصة شعر جديدة دون الاضطرار إلى حلق كامل شعر الرأس.

فعلى سبيل المثال وفي حالة توافق الأمر مع شكل الوجه يمكن إطالة الشعر من الأمام وإرجاعه إلى الخلف أو وإطالة شعر الجانبين وإعادة تمشيطهما على كامل مساحة الرأس مع استخدام أحد مستحضرات التثبيت .

2- أناقة الرجل الأصلع واللحية

كما ذكرنا من قبل عن أهمية استغلال الرجل للمقومات التي تمثل أهم نصائح أناقة الرجل الأصلع فإن اللحية تمثل عاملاً مهماً جداً بالنسبة للرجال الصلع الذين فقدوا الشعر فوق رؤوسهم بشكل كامل أو الذين يفضلون إزالته وحلاقته .

وبحسب خبراء الموضة والأناقة الرجالية فإن اعتماد الرجل لأنماط اللحى المختلفة التي تتناسب مع شكل الوجه بعد الحصول على استشارة من الحلاق الخاص به سوف تمنح الوجه إطلالة مميزة وسوف وتضيف المزيد من الأناقة لمظهر الرجل الخارجي من خلال جعل الوجه أكثر وضوحاً وعمقاً.

3- أناقة الرجل الأصلع والملابس

مع خروج الشعر من قائمة نقاط قوة أناقة الرجل وجاذبية مظهره الخارجي يجب العمل سريعاً على تقوية العناصر الأخرى المختلفة التي من بينها الملابس وألوانها وقطع الإكسسوار الرجالية؛ فالمحافطة على قوة تلك العناصر تلعب دوراً كبيراً في مضاعفة الجاذبية الطبيعية للرجل الأصلع.

لذلك وكأحد أهم نصائح أناقة الرجل الأصلع توجد بعض النقاط التي تتعلق بالملابس وملحقاتها، فعلى سبيل المثال سوف يكون من الرائع أن يعتمد الرجل الأصلع مجموعة من الإكسسوارات الرجالية المختلفة في طلته الخارجية مثل ساعات اليد والأوشحة وربطات العنق والقبعات التي يجب أن يدرك الرجل أنها ليست لتخبئة الرأس، ولكنها لإضافة الجاذبية للمظهر الخارجي؛ لذلك يجب أن يتم اختيار مجموعة أنيقة وفخمة من القبعات.

أما بالنسبة لألوان الملابس فإن طبيعة مظهر الرجل الأصلع المميز تفرض عليه بعض الأمور والقواعد الخاصة في اختيار الألوان المختلفة من الملابس سواء كانت المخصصة للكاجوال أو الملابس الرسمية؛ حيث يميل خبراء الموضة لاعتماد الرجل الأصلع للألوان الدافئة والداكنة بشكل أكبر من الألوان المشرقة .

4- أناقة الرجل الأصلع والقمصان

سواء القمصان أو التيشيرتات الرجالية فإن الرجل الأصلع يجب أن يكون حذراً في اختياراته؛ بسبب الطبيعة المميزة لمظهره الخارجي التي تتماشى مع بعض أنماط القمصان والتشيرتات ولا تتوافق مع الأنواع الأخرى؛ فعلى سبيل المثال وبالنسبة للتشيرتات الصيفية فإن أنماط الياقة التقليدية كتلك الموجودة في تشيرتات البولو Polo الرجالية أو الياقات المفتوحة على شكل حرف V التي تسمى V-necks سوف تكون مثالية للغاية بالنسبة للرجل الأصلع.

أما فيما يخص القمصان فمن الأفضل الابتعاد عن الأنواع التي تحتوي على ياقات صغيرة غير واضحة.

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