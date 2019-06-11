5 قواعد لاختيار الملابس للرّجال (صور)

الملابس هي الشيء الّذي يمنح الانطباع الأولي عن الأشخاص، لذلك يجب اختيار الملابس بعنايةٍ تامّةٍ، بحيث تمنح انطباعاً جميلاً عن صاحبها، ومن أساسيّات اختيار الملابس، أن تكون متناسقة الألوان، ومواكبة لخطوط الموضة الحديثة، ومتناسبة مع العمر، كما يجب أن تكون متناسبة للزمان والمكان والمناسبة، فلكل مناسبةٍ ملابس خاصة بها.

وعند اختيار وتنسيق الملابس للرّجال، يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

1- ملابس المناسبات الرّسمية: وفي العادة تتكوّن من بدلة رسميّة ومعظم ألوان البدلات الرسميّة يكون أسود أو كحلياً أو بنياً أو درجات اللون الرمادي وفي أحيانٍ قليلةٍ أزرق، بالإضافة طبعاً لربطة العنق والقميص الكلاسيكي، ويجب أن يكون الحذاء رسميّاً باللون الأسود، أو اللون البنّي.

2- ملابس المناسبات الاجتماعيّة: في المناسبات الاجتماعيّة تكون حرية اختيار الملابس غير مقيّدة ولا محدودة.

3- ملابس الرّياضة: ويفضل أن يتم اختيار بدلة رياضية كاملة وأنيقة مع حذاء رياضي مع ضرورة ارتداء جوارب مع الحذاء الرياضي.

4- ملابس العمل: ويجب أن تكون ملابس العمل مريحة وعمليّة وتتحّمل كثرة الغسل والكوي، كما يجب أن تكون الألوان محايدة، وتتحمّل البقع، وفي العادة فإن أفضل اختيار بالنسبة للبنطال، أن يكون من الجينز أو الكتّان، وبالإمكان أيضاً ارتداء البنطال القماشي، ويفضل أيضاً ارتداء السترات مع البنطال، او التيشيرتات، لأنها أكثر عملية من القمصان.

5- ملابس الرّحلات: يجب أن تكون ملابس الرّحلات عمليّة ومريحة ويفضل في هذه الحالة ارتداء أقمشة الجينز مع حذاء مريح ورياضي وسترة أنيقة ومريحة بدل القميص.

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