نصائح لاختيار الحذاء المناسب لقدمك!





كما أن أرتداء الحذاء غير المناسب يجعلك تشعر بعدم الراحة وعدم القدرة على

سنوات من ارتداء الأحذية الخاطئة يمكن أن تكون صعبة على أقدامنا، حيث يمكن أن تتسبب في الكثير من الأمراض والآلام غير المستحبة للكثير منا.كما أن أرتداء الحذاء غير المناسب يجعلك تشعر بعدم الراحة وعدم القدرة على السير لمسافات طويلة للغاية، على الرغم من أنه عندما قمت بشرائه كنت تشعر أنه سيكون مريحاً.

أمراض وآلام قد تصيبك بسبب ارتداء حذاء غير مناسب:

- ظهور عظمة وتشوه الأصابع

ربما تكون قد صادفت بعض الأشخاص الذين يعانون من عظمة جانبية كبيرة بارزة من جانب إصبع الإبهام في قدمهم، والتي تنشأ عند ارتداء الأحذية التي تحتوي على جبهات ضيقة للغاية، مما يؤدي إلى دفع العظم في قاعدة إصبع القدم الكبير للخارج.

عادة ما يمتلك هؤلاء الأشخاص المصابون بهذا النوع من العظمة البارزة، أصابع مائلة بدلاً من الأصابع العادية التي تتجه إلى الأمام.

- قدم الرياضي

هي عدوى فطرية على الجلد تسبب الحكة والتقشير في المناطق المصابة، يحدث داء القدم الرياضي هذا بسبب الأحذية الضيقة والعرق.

- الأظافر المنفوخة

هذه حالة ناتجة عن الضغط القوي للأحذية الضيقة، إنها مشكلة مؤلمة تبدأ فيها أظافر أصابع قدميك في الانتفاخ من المنتصف أو من الجانب، وفي بعض الأحيان ، يتطور هذا إلى عدوى فطرية.

- لذرة..

عندما تكون غير مرتاح في حذائك، فإنها تتسبب في احتكاك مستمر وتبدأ طبقات بشرتك في التصلب، وقد تظهر نتوءات مستديرة ونواة تشبه الذرة، تبدو صفراء ومستوية وأحيانًا تكون مؤلمة في المناطق التي تعاني من الضغط المتكرر.



لذا سنقدم لك فيما يلي نصائح للحصول على اختيار حذاء مناسب لقدمك:

- اختر حذاءًا على شكل قدمك، فهناك بعض الرجال الذين يكون شكل قدمهم عريضة من الأمام وقصيرة، فلا يتناسب معهم الحذاء ذو المقدمة على حرف Vبل تحتاج إلى مقدمة عريضة بعض الشيء.



- أفضل وقت لقياس قدميك هو في نهاية اليوم عندما تكون قدميك في أكبر حجم لها نتيجة السير والمجهود الذي قمت ببذله خلال اليوم بطوله، بالإضافة إلى أن الطقس الحار خلال النهار يضاعف حجم القدم نهاية اليوم.



- معظمنا لديه قدم واحدة أكبر من الأخرى، لذلك اختر المقاس الذي يتناسب مع قدمك الأكبر.



- لا تقم باختيار الأحذية حسب المقاس الذي تم وضعه داخل الحذاء، والذي تعتقد أنه مقاسك، ولكن قم باختياره بكيفية تناسب الحذاء مع قدمك.



- يتغير حجم قدميك كلما تقدمت في العمر، لذا قم دائمًا بقياس قدميك قبل شراء الأحذية، فلا تقوم بشراء الأحذية من على الإنترنت لفترة طويلة من الزمن حتى لا يأتي الحذاء وتكتشف أن قدمك قد كبرت قليلاً وتضطر إلى ارتدائه بهذا الشكل.



- عند عملية القياس، تأكد من ترك مسافة نصف سم بين قدمك ونهاية الحذاء من الأمام، وذلك خلال الوقوف.



- لا تشتر حذاء ضيقاً للغاية عليك وتتوقع أنه سيمتدد مع الوقت.



- يجب أن يتناسب كعبك بشكل مريح مع الحذاء، بحيث يجب ألا يتحرك الحذاء صعودًا وهبوطًا على كعبك عند المشي.



- قم بالمشي أثناء ارتداء الحذاء الذي تسعى لاختياره للتأكد من أنه يناسبك، وأنك تشعر براحة أثناء ارتدائه والسير به، ثم اصطحبه معك إلى المنزل وسر به على السجادة لفترة طويلة للتأكد من أنه مريح للغاية حتى مع المسافات الطويلة.



- يجب أن يكون الجزء العلوي من الأحذية مصنوعًا من مادة ناعمة ومرنة تتناسب مع شكل قدمك، خاصة مع الأحذية المصنوعة من الجلد، حيث يمكن أن يقلل ذلك من احتمال تهيج الجلد.



- اقلب الحذاء وافحص النعال، هل هو قوي بما فيه الكفاية لتوفير الحماية من الأشياء الحادة؟ هل هو مستوي خلال السير ولا يخترق من خلاله الحجارة الصلبة؟